Київ віднесений до "помаранчевої зони" епідбезпеки, - Немчінов

На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Києва, де кількість нових випадків коронавірусу майже 300 за останню добу, місто віднесено до "помаранчевої зоні" епідемічної небезпеки, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль залишиються в "червоній зоні".

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"З 00:00 14 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ потрапив в "помаранчеву "зону", - написав він.

За словами Немчінова, в "червону зону" в Закарпатській області потрапив Чоп; в Івано-Франківській області - Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони; у Львівській області - Перемишлянський і Пустомитівський райони; в Одеській області - Біляївка, Ізмаїл та Болградський район; в Рівненській області - Дубно; в Харківській області - Великобурлуцький район.

У Тернопільській області до "червоної зони" віднесені Тернопіль, Бережани, Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони; в Хмельницькій області - Славута і Волочиськ район; в Черкаській області - Канів; в Чернівецькій області - Чернівці, Герцаївський, Кельменецький, Кіцмановскій, Новоселицький та Сторожинецький райони; в Чернігівській області - Ніжин, Носівський, Бобровицький райони.

Всього в "червону зону" потрапило 26 адмінодиницях, що на 7 більше в порівнянні з минулим розподілом.

Зокрема, в зоні строгих карантинних обмежень залишаються 3 обласні центри.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 9 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 298 осіб до 16 119, померлих - на 4 до 254.

Також 9 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 582 до 145 612, кількість померлих від захворювання збільшилася на 44 людини до 3 023 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 1,2%, нових летальних випадків знизилося на 2,2%.

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