підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 вересня 2020, четвер, 18:44 23
Суспільство 2020-09-10T20:00:03+03:00
Українські Новини
Київ віднесений до "помаранчевої зони" епідбезпеки, - Немчінов

Київ віднесений до "помаранчевої зони" епідбезпеки, - Немчінов

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві, карантин в Києві, зони карантину
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Києва, де кількість нових випадків коронавірусу майже 300 за останню добу, місто віднесено до "помаранчевої зоні" епідемічної небезпеки, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль залишиються в "червоній зоні".

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"З 00:00 14 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ потрапив в "помаранчеву "зону", - написав він.

За словами Немчінова, в "червону зону" в Закарпатській області потрапив Чоп; в Івано-Франківській області - Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони; у Львівській області - Перемишлянський і Пустомитівський райони; в Одеській області - Біляївка, Ізмаїл та Болградський район; в Рівненській області - Дубно; в Харківській області - Великобурлуцький район.

У Тернопільській області до "червоної зони" віднесені Тернопіль, Бережани, Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони; в Хмельницькій області - Славута і Волочиськ район; в Черкаській області - Канів; в Чернівецькій області - Чернівці, Герцаївський, Кельменецький, Кіцмановскій, Новоселицький та Сторожинецький райони; в Чернігівській області - Ніжин, Носівський, Бобровицький райони.

Всього в "червону зону" потрапило 26 адмінодиницях, що на 7 більше в порівнянні з минулим розподілом.

Зокрема, в зоні строгих карантинних обмежень залишаються 3 обласні центри.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 9 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 298 осіб до 16 119, померлих - на 4 до 254.

Також 9 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 582 до 145 612, кількість померлих від захворювання збільшилася на 44 людини до 3 023 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 1,2%, нових летальних випадків знизилося на 2,2%.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу коронавірус в Києві карантин в Києві зони карантину

МОН пригрозило директорам шкіл штрафами і навіть п...
В Умані захворіли на коронавірус вже 8 хасидів, як...
Головнокомандувач ЗСУ Хомчак захворів на коронавір...
Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов д...
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону
Новини
Судді ВАКС здійснюють тиск на адвокатів, ототожнюючи їх з клієнтами, - Олександр Дроздов 20:15
НБУ знову обвалив гривню на п'ятницю і вихідні. Курс валют на 11 вересня 19:45
Суд зобов'язав розслідувати ще одну справу проти Порошенка за позовом Портнова 19:42
Танкер "Дельфі" успішно пришвартований у Чорному морі 19:32
У Києві 2 школи та 2 дитсадки закриті на карантин, 126 класів переведені на "дистанційку" 19:16
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
МОН пригрозило директорам шкіл штрафами і навіть позбавленням волі за порушення карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok