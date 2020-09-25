Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" закриє продаж квитків зі станції "Тернопіль" з 28 вересня слідом за відновлення посадки і висадки пасажирів на деяких станціях. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. За рішенням державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на цій залізничній станції можна буде робити тільки висадку пасажирів. З 28 вересня цього року на станції "Тернопіль" не продаватимуться квитки на потяги: №21\/22 "Харків – Трускавець"; №12\/11 "Одеса - Львів"; №81\/82 "Київ – Ужгород"; №49\/50 "Київ - Трускавець"; №136\/135 "Снятин - Одеса - Чернівці"; №108\/107 "Одеса – Ужгород"; №110\/109 "Львів – Херсон"; №41\/42 Дніпро - Трускавець "; №715\/716 "Київ - Львів", №86\/85 "Львів – Новоолексіївка". Як повідомляли Українські новини, "Укрзалізниця" відновила продаж квитків на потяги з кількох міст. Також в "Укрзалізниці" хочуть створити інтерактивну карту руху поїздів .