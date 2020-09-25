Укрзалізниця закриє продаж квитків зі станції "Тернопіль" з 28 вересня

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" закриє продаж квитків зі станції "Тернопіль" з 28 вересня слідом за відновлення посадки і висадки пасажирів на деяких станціях

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

За рішенням державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на цій залізничній станції можна буде робити тільки висадку пасажирів.

З 28 вересня цього року на станції "Тернопіль" не продаватимуться квитки на потяги:

№21/22 "Харків – Трускавець";

№12/11 "Одеса - Львів";

№81/82 "Київ – Ужгород";

№49/50 "Київ - Трускавець";

№136/135 "Снятин - Одеса - Чернівці";

№108/107 "Одеса – Ужгород";

№110/109 "Львів – Херсон";

№41/42 Дніпро - Трускавець ";

№715/716 "Київ - Львів",

№86/85 "Львів – Новоолексіївка".

Як повідомляли Українські новини, "Укрзалізниця" відновила продаж квитків на потяги з кількох міст.

Також в "Укрзалізниці" хочуть створити інтерактивну карту руху поїздів .

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