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25 вересня 2020, пʼятниця, 17:49 6
Транспорт 2020-09-25T19:00:03+03:00
Українські Новини
Укрзалізниця закриє продаж квитків зі станції "Тернопіль" з 28 вересня

Укрзалізниця закриє продаж квитків зі станції "Тернопіль" з 28 вересня

Александр Савич
Укрзалізниця, Потяги, Тернопіль, Рух потягів, Посилення карантину, червона зона
"Укрзалізниця" закриває продаж квитків зі станції "Тернопіль". Фото: Facebook / Укpзалізниця

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" закриє продаж квитків зі станції "Тернопіль" з 28 вересня слідом за відновлення посадки і висадки пасажирів на деяких станціях.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

За рішенням державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на цій залізничній станції можна буде робити тільки висадку пасажирів.

З 28 вересня цього року на станції "Тернопіль" не продаватимуться квитки на потяги:

  • №21/22 "Харків – Трускавець";
  • №12/11 "Одеса - Львів";
  • №81/82 "Київ – Ужгород";
  • №49/50 "Київ - Трускавець";
  • №136/135 "Снятин - Одеса - Чернівці";
  • №108/107 "Одеса – Ужгород";
  • №110/109 "Львів – Херсон";
  • №41/42 Дніпро - Трускавець ";
  • №715/716 "Київ - Львів",
  • №86/85 "Львів – Новоолексіївка".

Як повідомляли Українські новини, "Укрзалізниця" відновила продаж квитків на потяги з кількох міст.

Також в "Укрзалізниці" хочуть створити інтерактивну карту руху поїздів .

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