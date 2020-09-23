Ще сімом хасидам-нелегалам на 5 років заборонили в'їзд в Україну

Деякі з громадян Ізраїлю, які в Україні святкували єврейський Новий рік , в'їхали в країну незаконно з боку Угорщини. Тепер їм забороняють в'їзд в країну на 5 років.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

З семи хасидів, затриманих прикордонниками, документи, що засвідчують особу, були лише у 2 осіб - громадян США і Ізраїлю.

"На п'ять років заборонили в'їзд в Україну іноземцям, які з метою паломництва планували потрапити в Умань і для цього незаконно перетнули кордон з Угорщиною. Групу іноземців затримали вночі оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно з Нацполіцією", - йдеться в повідомленні.

Транспортуванням іноземців зайнялися два українця - зараз в їх відношенні відкриті кримінальні провадження за ст. 332 КК "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Їм загрожує до 9 років в'язниці.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський стверджує, що хасиди зможуть відвідати Умань після стабілізації ситуації з коронавірусом. Цього року Україна на прохання Ізраїлю вирішила ввести обмеження на масові заходи з відзначення Рош ха-Шана.

Таким чином Державна прикордонна служба Україна не планує дозволяти в'їзд в Україну 1 тис. паломників-хасидів.

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