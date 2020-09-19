Які країни віднесені в "червону зону". МОЗ оприлюднило новий список

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної зони" за поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Станом на 19 вересня в ньому знаходяться 48 держав. Про це йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, до країн "червоної зони" віднесені США, Молдова, Чеська Республіка, Чорногорія, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Люксембург, Іспанія, Аргентина, ОАЕ.

При цьому щодо 15 держав, які потрапили в список, немає даних щодо поширення коронавірусної інфекції.

Країни червоної зони. Інфографіка: МОЗ

Україна знаходиться в "зеленій зоні". У нашій країні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 99,8.

До країн "зеленої зони" також віднесені Австрія, Хорватія, Румунія, Туреччина, Канада, Німеччина, Домініканська Республіка, Угорщина, Нідерланди, Данія, Португалія, Італія, Росія, Словаччина, Литва, Польща, Білорусь, Кіпр, Єгипет та інші.

Повний список країн "зеленої зони" за поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 доступний на сайті МОЗ.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів скасував дозвіл на в'їзд в Україну іноземців, які їдуть транзитом.

Ранее Дания ужесточила карантинные ограничения из-за COVID-19.

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