В одному з вузів Донецької області студент захворів на коронавірус

Водночас як у Міністерстві охорони здоров'я зафіксували зростання кількості хворих, які госпіталізуються з COVID-19, в Донецькій області на коронавірус заразився студент одного з ВНЗ.

Як передають Українські Новини, про це в п'ятницю, 25 вересня, пише DDK.DN.UA.

Коронавірус виявили у студента Донецького національного технічного університету (ДонНТУ), який розташований у місті Покровськ. Повідомляється, що раніше зроблений хлопцем експрес-тест дав позитивний результат.

Як розповіли студенти ДонНТУ, заражений є студентом факультету КНТ. Групу, в якій навчається хлопець, відправили ​​на самоізоляцію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Покровську після тривалої боротьби з COVID-19 помер головний лікар міської лікарні.

Також повідомлялося, що станом на 23 вересня, в Донецькій області 66 шкільних класів знаходяться на самоізоляції після підтверджених випадків коронавірусу в їх навчальних закладах.

Крім того, в МОЗ звернули увагу, що смертність від COVID-19 в Україні збільшилася на третину за минулу добу.

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