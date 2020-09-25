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25 вересня 2020, пʼятниця, 11:29 11
Медицина 2020-09-25T12:45:47+03:00
Українські Новини
Кількість госпіталізованих з COVID-19 в Україні зростає

Кількість госпіталізованих з COVID-19 в Україні зростає

Елена Новикова
Госпіталізація, Коронавірус, коронавірус в Україні, Захворюваність на коронавірус
Лікарня. Фото: pexels
Лікарня. Фото: pexels

В той час, як смертність від COVID-19 збільшилася на третину за добу, 24 вересня було госпіталізовано 742 хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За добу було госпіталізовано 742 людини", - сказав він.

Серед 3 565 осіб, у яких 24 вересня була підтверджена коронавірусна інфекція, 230 дітей і 155 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 12 630 дітей і 14 492 медпрацівника.

Як повідомляли Українськi Новини, 23 вересня було госпіталізовано 685 хворих на коронавірусну інфекцію.

Також з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні внаслідок захворювання померло 2 дітей. Міністр не уточнив, чи були у померлих дітей захворювання, які можуть ускладнити перебіг COVID-19 і привести до летального результату.

Крім того, найвищий показник захворюваності на коронавірус в Україні за останні 14 днів залишається в Бережанах (Тернопільська область), хоча він за тиждень зменшився з 699 до 688 на 100 тис. населення.

Тим часом Київ переведено з "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки в "жовту", Тернопіль - з "помаранчевої" в "червону".

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