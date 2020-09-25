Кількість госпіталізованих з COVID-19 в Україні зростає

В той час, як смертність від COVID-19 збільшилася на третину за добу , 24 вересня було госпіталізовано 742 хворих на коронавірусну інфекцію .

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За добу було госпіталізовано 742 людини", - сказав він.

Серед 3 565 осіб, у яких 24 вересня була підтверджена коронавірусна інфекція, 230 дітей і 155 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 12 630 дітей і 14 492 медпрацівника.

Як повідомляли Українськi Новини, 23 вересня було госпіталізовано 685 хворих на коронавірусну інфекцію.

Також з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні внаслідок захворювання померло 2 дітей. Міністр не уточнив, чи були у померлих дітей захворювання, які можуть ускладнити перебіг COVID-19 і привести до летального результату.

Крім того, найвищий показник захворюваності на коронавірус в Україні за останні 14 днів залишається в Бережанах (Тернопільська область), хоча він за тиждень зменшився з 699 до 688 на 100 тис. населення.

Тим часом Київ переведено з "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки в "жовту", Тернопіль - з "помаранчевої" в "червону".

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