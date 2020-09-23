У Донецькій області п'ять навчальних закладів на самоізоляції через COVID-19

у той час як в Києві учнів 23 шкіл перевели на формат дистанційного навчання через коронавірус . В Донецькій області 5 шкіл продовжують залишатися на карантині Про це розповіли в пресслужбі Донецької ОДА, передають Українські Новини .

За словами керівника Департаменту освіти і науки ОДА Тетяна Сідашевої, станом на вівторок, 22 вересня, на самоізоляції продовжують перебувати 66 класів з п'яти шкіл області.

"Крім того, за добу захворіли 9 учнів, 1 вчитель; направлено на самоізоляцію 6 класів, 169 учнів, 11 працівників навчальних закладів", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Від початку навчального року через випадки COVID-19 в навчальних закладах організовано дистанційне для майже 3,3 тис. школярів.

Згідно з даними МОЗ, за період пандемії коронавірусу в Донецькій області було підтверджено 2 634 випадки зараження. Побороти захворювання на COVID-19, яке викликає коронавірус, змогли 1 033 людини, ще 54 - загинули.

Як повідомляли Українські Новини, в одному з районних центрів Донецької області внаслідок COVID-19 померла головна лікарка лікарні . Перед смертю жінка довгий час боролася з коронавірусною інфекцією.

Також повідомлялося, що в Україні значно зросла кількість тяжких пацієнтів з COVID-19, яких за минулу добу госпіталізували понад 700.

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