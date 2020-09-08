Індексація та доплати. Шмигаль розповів, яке підвищення пенсій чекає українців у 2021

у той час, як пенсії в Україні будуть призначати по-новому . Кабінет міністрів планує в 2021 році індексацію пенсій і доплати для пенсіонерів, старших за 75 років Також заплановано впровадження накопичувальної пенсійної системи.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



За словами Шмигаль, до кінця цього року підвищень більше не буде.



"У цьому році - більше немає. Але треба нагадати, що навесні, під час початку кризи, перше, з чого ми почали - це підвищення пенсій. Ми їх проіндексували, як було обіцяно, ми додали постійні доплати пенсіонерам, які досягли 80+. Ми також провели всі доплати, які були можливі на той момент", - сказав він.



Також в 2021 році планується зробити доплати тим, хто старше ніж 75 років.

"У наступному році ми продовжимо роботу з індексації пенсій. Ми наступного року плануємо зробити постійні доплати тим, хто досяг 75+. Тобто, ми продовжимо тенденцію, якої досягли цього року " , - заявив Шмигаль.

Крім того, наступного року Кабмін планує ввести накопичувальну систему.

"Ця реформа не буде такою шоковою, але ми хочемо почати в експериментальному режимі робити персоналізовані накопичення для людей. 2% від єдиного соціального внеску, 2% від плати, яку людина платить. Фіксувати на прізвище і таким чином почати ось цей третій етап пенсійної реформи , коли пенсії будуть персоніфіковані. В майбутньому це єдиний шлях забезпечити українців гідними пенсіями. Іншого шляху у нас, на жаль, на сьогодні немає" , - розповів глава уряду.



Як повідомляли Українські Новини, українці можуть підтвердити свій трудовий стаж через суд.



Раніше ПФУ направив перед вихідними 6,1 млрд гривень на виплату пенсій.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини