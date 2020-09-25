SkyUp планує запустити рейси "Київ - Занзібар - Київ" з жовтня

Авіакомпанія SkyUp, яка заявляє про можливість банкрутства через збитки від коронавірусу , має намір запустити рейси "Київ - Занзібар (Танзанія) - Київ" з 24 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"24 вересня 2020 року авіакомпанія SkyUp відкриває продаж квитків за новим напрямком "Київ - Занзібар - Київ". Квитки на південний острів доступні в форматі round trip (туди - назад), а вартість подорожі в обидва кінці починається від 19 311 гривень за квиток без багажу", - сказано в ньому.

Відзначається, що перший рейс відправиться в Занзібар 24 жовтня і в подальшому польоти будуть виконуватися кожні середу і суботу.

Квитки туди-назад можна придбати з інтервалом 10-11 ночей.

При цьому літак буде здійснювати технічну посадку в Луксорі (Єгипет).

Подорожуючим потрібен поліс медичного страхування, який покриває витрати на лікування Covid-19 на території Танзанії.

У Занзібарі діє масковий режим для громадських місць, виконується вимога дотримуватися дистанції.

Як повідомляли Українськi Новини, авіакомпанія відкрила продаж квитків з Києва в 14 міст на період зимової навігації. Сезон традиційно стартує в жовтні і триватиме до 27 березня 2021 року, проте деякі рейси почнуться вже у вересні.

Також стало відомо, що авіакомпанія SkyUp вводить платну реєстрацію на регулярні рейси в аеропортах з 1 вересня по Україні та з 1 жовтня на міжнародних напрямках.

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