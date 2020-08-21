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21 серпня 2020, пʼятниця, 15:04 3
Транспорт 2020-08-21T17:45:03+03:00
Українські Новини
SkyUp вводить платну реєстрацію на регулярні рейси в аеропортах з 1 вересня

SkyUp вводить платну реєстрацію на регулярні рейси в аеропортах з 1 вересня

Александр Савич
Авіарейс, авіаперевезення, Міжнародні авіаперельоти, Літак SkyUp
Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero
Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Слідом за інформацією про те, що Ryanair запускає рейс з Києва в Неаполь, стало відомо, що авіакомпанія SkyUp вводить платну реєстрацію на регулярні рейси в аеропортах з 1 вересня по Україні та з 1 жовтня на міжнародних напрямках.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українськi Новини.

Вартість оформлення посадкового талона в аеропорту складе 18 євро.

"Починаючи з 1 вересня 2020 для рейсів по Україні, а з 1 жовтня 2020 також для міжнародних, оформлення посадкових талонів у аеропортах на стійках реєстрації SkyUp стає платним", - сказано в повідомленні SkyUp.

Платна реєстрація вводиться для пасажирів регулярних рейсів, чартерні пасажири зможуть зареєструватися безкоштовно як онлайн, так і в аеропорту.

Крім того, для регулярних рейсів звільняються від оплати за реєстрацію люди старше 60 років, особи, які мають I і II групу інвалідності, учасники АТО/ООС. При цьому безкоштовно оформити посадковий талон можна онлайн в персональному кабінеті на сайті SkyUp.

Реєстрація онлайн відкривається за 48 годин і закривається за 5 годин до вильоту.

Як повідомляли Українські Новини, Wizz Air має намір відкрити 14 нових рейсів з України в Італію.

Також Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в Україну до кінця осені.

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