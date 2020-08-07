Авіакомпанія SkyUp почала продаж квитків з Києва в 14 міст на зимові рейси

У той час, як SkyUp відновлює роботу після карантину, авіакомпанія відкрила продаж квитків з Києва в 14 міст на період зимової навігації.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Підготовка зимового розкладу 2020-2021 у самому розпалі, але нам вже хочеться поділитися з вами. 7 серпня відкриваємо продаж квитків за 14 європейськими маршрутами з вильотом з Києва", - сказано в ньому.

Відмічається, що сезон традиційно стартує в жовтні і триватиме до 27 березня 2021 року, проте деякі рейси почнуться вже у вересні.

Так, авіакомпанія має намір запустити рейси до Праги з 25 вересня з частотою вильотів у вівторок, четвер, п'ятницю, неділю (вартість стартує від 1 495 гривень в одну сторону без багажу).

З 25 жовтня розпочнеться виконання рейсів в Пардубіце щопонеділка, щосереди, щосуботи (від 554 гривень), в Бергамо - щопонеділка, середи, суботи (від 1 218 гривень), в Рим - щовівторка, четвергах, неділях (від 1 246 гривень), в Неаполь - щовівторка, четвергах, неділях (від 942 гривень), в Тбілісі - щодня (від 1 495 гривень), в Батумі - щовівторка, четвергах, неділях (від 1 634 гривень), в Париж - щовівторка, четвергах, суботах, неділях (від 1 634 гривень), в Єреван - щопонеділка, вівторках, четвергах, п'ятницях, суботах (від 2 187 гривень), до Ніцци - щочетверга, неділях (від 2 464 гривень), в Барселону - щосереди, суботах (від 1 495 гривень), в Аліканте - щочетверга, неділях (від 1 495 гривень), в Лісабон - щопонеділка, п'ятницях (від 1 772 гривень).

Також з 17 грудня по 28 лютого 2021 року заплановано здійснення рейсів у Попрад щочетверга і щонеділі (від 803 гривень).

Як повідомляли Українськi Новини, SkyUp має намір відкрити регулярний рейс з Києва в Стамбул з 25 вересня.

Авіакомпанія продовжила льотну програму рейсів з Києва до Одеси і Запоріжжя до 24 жовтня.

За станом на 31 липня Міністерство охорони здоров'я віднесло 127 країн до "червоної зони" поширення COVID-19, Туреччина в неї не входить.