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24 вересня 2020, четвер, 15:47 6
Транспорт 2020-09-24T16:45:02+03:00
Українські Новини
Авіакомпанія SkyUp заявляє про можливість банкрутства

Авіакомпанія SkyUp заявляє про можливість банкрутства

Валерия Драгомирова
SkyUp, Банкрутство, авіакомпанія
Авіакомпанія SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero
Авіакомпанія SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero

Авіакомпанія SkyUp заявляє про можливість банкрутства, оцінивши збитки від пандемії коронавірусу в 30 млн доларів, в той час, як компанія з 1 вересня ввела платну реєстрацію на регулярні рейси в аеропортах

Про це повідомив співзасновник компанії Олександр Альба в інтерв'ю інтернет-виданню " Українська правда ", передають Українські Новини.

"За Join UP! Не підраховували (збитки), а щодо SkyUp - це 30 млн доларів до кінця серпня. 18 млн з них ми втратили ще до червня. У червні польоти потроху відновлювалися, тому збитки за ці два місяці літа трохи скоротилися" , - сказав він.

Також Альба заявив, що минулого року авіакомпанія заплатила 200 млн гривень податків і зборів, в поточному році планувала заплатити 400 млн гривень, однак на сьогодні Альба бачить загрозу банкрутства, у зв'язку з яким держава може втратити 100 млн гривень через звільнення 1 300 фахівців.

При цьому співзасновник вважає, що ситуація в вересні буде гіршою, ніж в серпні, оскільки туристичний сезон закінчився, хасидів не пустили в Умань і заборонили в'їзд іноземцям до 00:00 28 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні авіакомпанія SkyUp відновила 50% докарантінного показника перевезень.

Станом на кінець червня, SkyUp компенсувала 13 186 євро і 1,882 млн гривень пасажирам за невикористані через карантин квитки.

Крім того, авіакомпанія SkyUp почала продаж квитків з Києва в 14 міст на зимові рейси



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