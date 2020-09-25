Ексглава департаменту Офісу Президента Кондзеля оскаржила своє звільнення

Своє звільнення колишній начальник департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлана Кондзеля оскаржила. Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам . "Я оскаржила його в Окружному адміністративному суді Києва. Засідання ще не було", - сказала вона. Кондзеля додала, що через НАБУ не може знайти собі роботу. "Їм (НАБУ) байдужа моя кар'єра і те, що я зараз, наприклад, це все не можу знайти роботу. Я перебуваю на обліку в державному центрі зайнятості. При тому, що з 1992 року я постійно працювала, була затребувана як фахівець і професіонал", - зазначила ексчиновниця. Вона впевнена, що скорочення було зроблено спеціально. "Абсолютно. І мені навіть не збиралися пропонувати якусь посаду! Попередження про скорочення моєї посади мені вручили одночасно з уже підписаним наказом про звільнення за місяць до фактичного закінчення строку попередження", - додала Кондзеля. Вона підкреслила, що підтримує спілкування з колишніми колегами, які продовжують працювати в Офісі Президента, і якби їй запропонували повернутися, то вона б погодилася. "Однозначно залишилася б. Я була на своєму місці. Робила свою роботу чесно і відповідально. Мені не було чого соромитися. У моїх діях не було ніякого злочину, навіть натяку на це. Я не така людина. Де я, а де "Нафтогаз"? Розумна людина, яка має критичне мислення, в це не повірить за визначенням", - підсумувала Кондзеля. Як повідомляли Українськi Новини, САП у зв'язку з відсутністю складу злочину закрила кримінальне провадження щодо колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі за підозрою в корупції. Крім того, захист колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі заявляє, що спочатку слідство НАБУ інкримінувало їй одержання неправомірної вигоди для подальшої її передачі главі Офісу Президента Андрію Богдану.