Ексчиновницю Офісу Президента звинувачували в отриманні хабаря для передачі Богдану

Захист колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі заявляє, що спочатку слідство НАБУ інкримінувало їй одержання неправомірної вигоди для подальшої її передачі чолі Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила Кондзеля і її адвокат Костянтин Грицишен.

"У первинному варіанті підозри, як заявляла сторона звинувачення, неправомірна вигода призначалася якійсь високопоставленій особі. Хоча кому конкретно - незрозуміло і це не було зазначено. У зміненій підозрі вже вказали, що неправомірна вигода призначалася керівникові Офісу Президента України", - сказав адвокат.

У свою чергу, Кондзеля зазначила, що прізвище глави Офісу не називалося.

При цьому, на той час главою Офісу Президента був Андрій Богдан.

Адвокат повідомив, що з самого початку НАБУ розслідувало справу за статтею 368 Кримінального кодексу України, тобто одержання неправомірної вигоди.

Однак, вже на наступний день після затримання Кондзелі вказаний злочин детективи НАБУ перекваліфікували на підбурювання до отримання неправомірної вигоди, тобто на ст.15, ч.4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Грицишен додав, що в той же день НАБУ було зареєстровано кримінальне провадження за статтею 190 КК України, тобто "Шахрайство".

Певний час за цими статтями справа і розслідувалася.

Як повідомляли Українськi Новини, Національне антикорупційне бюро завершило розслідування кримінального виробництва проти колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі.

НАБУ перекваліфікувала справу проти ексначальника департаменту Офісу Президента Кондзелі з дачі хабара на шахрайство.

Також захист колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі заявляє, що САП передавала справу проти неї в поліцію, але Генеральна прокуратура повернула її назад в НАБУ.

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