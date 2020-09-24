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24 вересня 2020, четвер, 16:48 8
Економіка 2020-09-24T18:00:03+03:00
Українські Новини
Після невеликого падіння Нацбанк знову підвищив курс долара

Після невеликого падіння Нацбанк знову підвищив курс долара

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс, Курс НБУ, Офіційний курс
Курс долара.
Курс долара.

Тоді як долар для платіжних карток почав дорожчати після падіння, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH / USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 вересня, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,0482
1 долар США 28,2487
1 швейцарський франк 30,5309
10 єн 2,6810
10 російських рублів 3,6614
1 євро 32,8942


Як повідомляли Українські Новини, українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро. Найкращий підхід - це диверсифікувати свої активи. Тобто частина портфеля заощаджень повинна бути в іноземній валюті, в тому числі і в доларах, в євро і гривні. 

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Тим часом після падіння долар трохи зріс в ціні, а євро продовжує дешевшати в обмінниках. 

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