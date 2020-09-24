Після невеликого падіння Нацбанк знову підвищив курс долара

Тоді як долар для платіжних карток почав дорожчати після падіння, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25-27 вересня, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH / USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 вересня, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0482 1 долар США 28,2487 1 швейцарський франк 30,5309 10 єн 2,6810 10 російських рублів 3,6614 1 євро 32,8942



Як повідомляли Українські Новини, українцям не рекомендують вкладати всі заощадження в долари або євро. Найкращий підхід - це диверсифікувати свої активи. Тобто частина портфеля заощаджень повинна бути в іноземній валюті, в тому числі і в доларах, в євро і гривні.



Крім того, як уберегти себе від шахрайства з банківськими картками.



Тим часом після падіння долар трохи зріс в ціні, а євро продовжує дешевшати в обмінниках.

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