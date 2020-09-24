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24 вересня 2020, четвер, 13:53 5
Фінанси 2020-09-24T14:30:02+03:00
Українські Новини
Долар для платіжних карток почав дорожчати після падіння

Долар для платіжних карток почав дорожчати після падіння

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Банківська картка. Фото: kredit-ubanka.ru
Банківська картка. Фото: kredit-ubanka.ru

У четвер станом на 10:30 курс продажу долара для платіжних карток підвищився на 1,14 коп. до 28,3549 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 1,33 коп. до 28,0405 UAH/USD порівняно з курсом валют 23 вересня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро для платіжних карток знизився на 7,68 коп. до 32,6085 UAH/EUR, курс продажу знизився на 8,71 коп. до 33,1837 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

  Долар США євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
середній 28,0405 28,3549 32,6085 33,1837 3,57 3,80
Максимальний 28,2000 28,6000 32,8832 33,5000 3,59 3,85
мінімальний 27,0000 28,2500 31,5000 33,0000 3,55 3,75

Як повідомляли Українські Новини, в четвер  курс продажу готівкового долара  в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 23 вересня на 0,57 коп. до 28,3245 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 0,84 коп. до 28,1013 UAH/USD.

А економіст Тарас Козак не рекомендує  вкладати всі свої кошти в долари  або в євро. 

Також Національний банк  підвищив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 24 вересня, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

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