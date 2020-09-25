Після звинувачень Світлана Кондзеля має намір подати скаргу до ЄСПЛ

Колишній начальник департаменту Офісу Президента Світлана Кондзеля, яка підозрюється в спробі шахрайського заволодіння 150 тис. доларів, має намір подати скаргу до Європейського суду з прав людини.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Не тільки до Європейського суду (будемо оскаржувати дії НАБУ), ми це почнемо робити в українських судах. Я хочу, щоб всі почули, що стаття 368 Кримінального кодексу НАБУ була потрібна тільки для одного - дати "правильне" повідомлення у себе на сайті, щоб під кінець робочого дня, задовго до закінчення обшуку в моєму службовому кабінеті, почала поширюватися інформація про те, що на місці злочину затримана чиновниця Офісу Президента України", - сказала Кондзеля.

Вона нагадала, що за клопотанням її захисту суд зобов'язав НАБУ допитати осіб, резюме яких були вилучені з її службового кабінету, оскільки слідство неодноразово відмовляло в цьому.

Також вона повідомила, що суд за клопотанням захисту скасував рішення прокурора САП про закриття проти неї справи за корупційною статтею в зв'язку з неможливістю довести її провину і тепер прокуратура повинна закрити цей епізод в зв'язку з відсутністю в її діях складу кримінального правопорушення.

Як повідомляли Українськi Новини, САП у зв'язку з відсутністю складу злочину закрила кримінальне провадження щодо колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі за підозрою в корупції.

Крім того, колишній начальник департаменту Офісу Президента Світлана Кондзеля не виключає, що її досі прослуховують.

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