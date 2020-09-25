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25 вересня 2020, пʼятниця, 14:30 11
Політика 2020-09-25T15:30:02+03:00
Українські Новини
Після звинувачень Світлана Кондзеля має намір подати скаргу до ЄСПЛ

Після звинувачень Світлана Кондзеля має намір подати скаргу до ЄСПЛ

Кира Молчанова
НАБУ, ЄСПЛ, Офіс президента, Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: facebook.com/sinatle.december
Світлана Кондзеля. Фото: facebook.com/sinatle.december

Колишній начальник департаменту Офісу Президента Світлана Кондзеля, яка підозрюється в спробі шахрайського заволодіння 150 тис. доларів, має намір подати скаргу до Європейського суду з прав людини.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Не тільки до Європейського суду (будемо оскаржувати дії НАБУ), ми це почнемо робити в українських судах. Я хочу, щоб всі почули, що стаття 368 Кримінального кодексу НАБУ була потрібна тільки для одного - дати "правильне" повідомлення у себе на сайті, щоб під кінець робочого дня, задовго до закінчення обшуку в моєму службовому кабінеті, почала поширюватися інформація про те, що на місці злочину затримана чиновниця Офісу Президента України", - сказала Кондзеля.

Вона нагадала, що за клопотанням її захисту суд зобов'язав НАБУ допитати осіб, резюме яких були вилучені з її службового кабінету, оскільки слідство неодноразово відмовляло в цьому.

Також вона повідомила, що суд за клопотанням захисту скасував рішення прокурора САП про закриття проти неї справи за корупційною статтею в зв'язку з неможливістю довести її провину і тепер прокуратура повинна закрити цей епізод в зв'язку з відсутністю в її діях складу кримінального правопорушення.

Як повідомляли Українськi Новини, САП у зв'язку з відсутністю складу злочину закрила кримінальне провадження щодо колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі за підозрою в корупції.

Крім того, колишній начальник департаменту Офісу Президента Світлана Кондзеля не виключає, що її досі прослуховують.

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