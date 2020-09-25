Ексначальник департаменту Офісу Президента Кондзеля допускає, що її до сих пір прослуховують

В той час, як справу проти неї передавали в поліцію, але Генпрокуратура повернула її , колишній начальник департаменту Офісу Президента Світлана Кондзеля не виключає, що її до сих пір прослуховують .

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Можливо. У всякому разі прослуховували мою машину, мій телефон і робочий кабінет, але цих матеріалів у справі немає. Очевидно, вони за змістом не збігаються з версією, яку намагається вибудувати НАБУ", - сказала вона.

Кондзеля нагадала, що її майно знаходиться під арештом.

Як повідомляли Українськi Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо Кондзелі за підозрою в корупції у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Крім того, в листопаді 2019 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю за підозрою в шахрайському заволодінні 150 тис. доларів.

Також Національне антикорупційне бюро завершило розслідування кримінальної виробництва проти колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі.

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