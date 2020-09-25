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  • Ексначальник департаменту Офісу Президента Кондзеля допускає, що її до сих пір прослуховують
25 вересня 2020, пʼятниця, 11:00 14
Політика 2020-09-25T13:00:03+03:00
Українські Новини
Ексначальник департаменту Офісу Президента Кондзеля допускає, що її до сих пір прослуховують

Ексначальник департаменту Офісу Президента Кондзеля допускає, що її до сих пір прослуховують

Елена Новикова
НАБУ, Прослуховування, Офіс президента, Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.uа
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.uа

В той час, як справу проти неї передавали в поліцію, але Генпрокуратура повернула її, колишній начальник департаменту Офісу Президента Світлана Кондзеля не виключає, що її до сих пір прослуховують.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Можливо. У всякому разі прослуховували мою машину, мій телефон і робочий кабінет, але цих матеріалів у справі немає. Очевидно, вони за змістом не збігаються з версією, яку намагається вибудувати НАБУ", - сказала вона.

Кондзеля нагадала, що її майно знаходиться під арештом.

Як повідомляли Українськi Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо Кондзелі за підозрою в корупції у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Крім того, в листопаді 2019 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю за підозрою в шахрайському заволодінні 150 тис. доларів.

Також Національне антикорупційне бюро завершило розслідування кримінальної виробництва проти колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі.

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