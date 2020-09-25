Кондзеля вважає, що НАБУ підіслав до неї свого агента для провокації

Колишній начальник департаменту Офісу Президента Світлана Кондзеля, яка підозрюється в спробі шахрайського заволодіння 150 тис. доларів , вважає, що для провокації на будь-які дії, які могли б трактуватися як порушення закону, НАБУ підіслали до неї свого агента.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

"На мою думку його (агента НАБУ) роль - зробити все можливе, щоб спровокувати на дії, які могли б трактуватися як порушення закону. Це та людина, яка "хотіла", щоб його призначили куди завгодно. Як я зараз розумію, мета у нього була одна - потрапити в офіс Президента України для того, щоб я з ним поспілкувалася", - сказала Кондзеля.

Вона додала, що не хотіла зустрічатися з цією людиною, проте за нього дуже просив знайомий.

"За нього мене дуже просила третя людина. Просто через те, що я до цієї людини нормально ставлюся, я погодилася зустрітися. А просили так настійно саме тому, що цей агент впливав на цю третю людину. Тобто його провокація і агентурна діяльність якраз і полягала в тому, щоб мене притягти за вуха до цієї історії через третю особу, і все одно не вийшло, тому що вони хотіли, щоб зустріч відбулася в Офісі Президента України, але цього не сталося. Мене просили просто поговорити, і я поговорила... і повідомила, що ось так от нікуди не потрапити, потрібен досвід, репутація і після цього, можливо, кудись рухатися. Ні про які гроші мова не йшла і це все зафіксовано", - додала ексчиновниця.

Вона не уточнила, про яку людину йдеться і чи є він ексзаступником міністра культури Вікторією Лісничою.

Як повідомляли Українськi Новини, Національне антикорупційне бюро завершило розслідування кримінального провадження проти колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі.

Крім того, захист колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі заявляє, що спочатку слідство НАБУ інкримінувало їй одержання неправомірної вигоди для подальшої її передачі чолі Офісу Президента Андрію Богдану.

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