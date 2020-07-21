Розслідування проти начальника департаменту ОП Кондзелі закінчили

Кримінального провадження проти колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі Національне антикорупційне бюро завершило розслідування.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

2 липня за дорученням прокурора у вищевказаному кримінальному провадженні детективи Національного бюро повідомили підозрюваним про завершення досудового розслідування та відкрили доступ до матеріалів справи у зв'язку з тим, що прокурор визнав зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта.

Як повідомляли Українські Новини, Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) вилучили більше ніж 10 резюме під час обшуку службового кабінету начальниці департаменту доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі, підозрюваної у вимозі хабара за сприяння у призначенні на керівну посаду в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України".

Також у грудні 2019 року суд заарештував майно співучасниці Кондзелі в шахрайському заволодінні $150 тис.