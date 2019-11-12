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12 листопада 2019, вівторок, 19:46 131
Президент 2019-11-12T21:11:07+02:00
Українські Новини
НАБУ затримала главу департаменту Офісу Президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис

НАБУ затримала главу департаменту Офісу Президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис

НАБУ, Арешт, шахрайство, Офіс Президента України, Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gov.ua/
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gov.ua/

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю за підозрою в шахрайському заволодінні 150 тис. доларів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

"Затримали Кондзелю", - сказав джерело. За його словами, Кондзеля вимагала 150 тис. доларів за сприяння у працевлаштуванні в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" на керівну посаду.

Світлана Кондзеля працювала в різних відділах Адміністрації Президента України з 2007 року. У департаменті забезпечення доступу до публічної інформації - з 2011 року.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада НАБУ спільно зі Спеціальної антикорупційної прокуратурою затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку України.

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