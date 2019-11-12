НАБУ затримала главу департаменту Офісу Президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю за підозрою в шахрайському заволодінні 150 тис. доларів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

"Затримали Кондзелю", - сказав джерело. За його словами, Кондзеля вимагала 150 тис. доларів за сприяння у працевлаштуванні в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" на керівну посаду.

Світлана Кондзеля працювала в різних відділах Адміністрації Президента України з 2007 року. У департаменті забезпечення доступу до публічної інформації - з 2011 року.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада НАБУ спільно зі Спеціальної антикорупційної прокуратурою затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку України.