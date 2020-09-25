Захворюваність на коронавірус у Києві наближається до 400 випадків за добу

Кількість хворих на COVID-19 у Києві 24 вересня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 380 осіб до 21 045, померлих - на 9 до 342.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

"Київ повернувся до "жовтої зони" епідеміологічної небезпеки. Але говорити про те, що ситуація різко покращилася, ми не можемо. Упродовж минулої доби до столиці - плюс 380 хворих. 9 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 342 киян. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 21 045", - сказав він.

Захворіли 198 жінок у віці від 18 до 83 років і 12 дівчаток від 4 місяців до 16 років, а також 153 чоловіка у віці від 18 до 93 років і 17 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворіли також 10 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 49 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Вилікувались за минулу добу 96 осіб.

Всього коронавірус подолали 6 255 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 90, Дніпровському - 56 випадків, Деснянському районі - 54 випадки.

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