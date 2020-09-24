Захворюваність на коронавірус в Києві зростає. За добу заразилися 13 медиків

За минулу добу, 23 вересня, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві в порівнянні з попереднім показником збільшилася на 330 осіб до 20 665, померлих - на 3 до 333.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі! Кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилася за минулу добу на 330 осіб. Троє хворих померли. За період пандемії коронавірус забрав життя 333 киян. На сьогодні в столиці вже 20 665 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Захворіла 171 жінка у віці від 19 до 87 років, 128 чоловіків у віці від 18 до 89 років, 14 дівчаток від 3 до 17 років і 17 хлопчиків від 3 до 17 років.

У тому числі захворіли 13 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 38 осіб, інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 116 осіб.

Всього коронавірус подолали 6 159 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 60, в Деснянському - 51, в Дніпровському районі - 44 випадки.

Як повідомляли Українськi Новини, сьогодні, 24 вересня, почався 197-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Тим часом Кабінет Міністрів змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

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