У 6 разів вище, ніж середній показник в Україні. Степанов розповів, де найбільше хворих на COVID-19

Найвищий показник захворюваності на коронавірус в Україні за останні 14 днів залишається в Бережанах (Тернопільська область), хоча він за тиждень зменшився з 699 до 688 на 100 тис. населення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Найвищий показник інцидентності, тобто нововиявлених хворих за останні 14 днів на рівні району продовжує утримувати місто Бережани в Тернопільській області - понад 688 випадків на 100 тис. населення. Це більш ніж у 6 разів вище, ніж середній показник в Україні та в 17 разів перевищує базовий показник (40 на 100 тис.)", - сказав Степанов.

Він зазначив, що з 28 вересня кількість територій, віднесених до "червоної" зони епідемічної небезпеки скоротилася з 14 до 2 (включено Тернопіль і залишилися Бережани).

Завдяки дотриманню протиепідемічних заходів із "червоної" зони до "жовтої" віднесено Чоп Закарпатської області (там показник захворюваності на 100 тис. населення за 14 днів упав зі 170 до 56).

До "помаранчевого" рівня з 28 вересня віднесено 111 адміністративних територій (на 26 більше, ніж минулого тижня), до "жовтого" - 259 адміністративних територій, у тому числі Київ (на 23 більше).

Загалом 23 регіони України в зв'язку з епідемічними показниками мають запроваджувати додаткові обмежувальні заходи.

Як повідомляли Українськi Новини, за результатами засідання Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в четвер, з 28 вересня Київ переведений з "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки в "жовту", Тернопіль - з "помаранчевої" в "червону".

У "червоній зоні" залишилися Бережани Тернопільської області.

Раніше Кабінет Міністрів змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епідопасності.

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