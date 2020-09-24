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24 вересня 2020, четвер, 10:30 7
Суспільство 2020-09-24T11:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні від ускладнень коронавірусу померла дитина. Це другий випадок з початку епідемії

В Україні від ускладнень коронавірусу померла дитина. Це другий випадок з початку епідемії

Надежда Комендантова
Смерть, смерть дитини, Коронавірус, коронавірус в Україні, смертність від коронавірусу
Лікарня. Фото: Інформатор
Лікарня. Фото: Інформатор

З початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні внаслідок захворювання померло 2 дітей у той час, як в січні-липні через грип та пневмонію в Україні померло в 2 рази більше людей, ніж від COVID-19.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За добу зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких - 1 дитина. Це другий випадок смерті дитини за весь час пандемії", - сказав він.

При цьому міністр не уточнив, чи були у померлих дітей захворювання, які можуть ускладнити перебіг COVID-19 і привести до летального результату.

Як повідомляли Українськi Новини, попередньої доби, 23 вересня, в Україні кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 3 372 до 188 106, кількість померлих від захворювання - на 52 людини до 3 757.

Крім того, критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епідемічної небезпеки поширення коронавірусу було змінено Кабінетом Міністрів – регіон буде віднесено до неї у разі перевищення випадків коронавірусу на 100 тис. населення за 14 днів більш ніж у 5 разів.

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