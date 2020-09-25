З 2020 року в шкільних підручниках почала з'являтися комерційна реклама окремих продуктів і торгових марок. При цьому, підручники не тільки розповідають про явні і приховані переваги продукту, а й просять дітей самих розповісти про ці переваги або представити відвідування зазначеного закладу.

Таке ноу-хау запровадив ТОВ "Український освітній видавничий центр "Оріон" в підручнику для 3 класу загальноосвітніх шкіл "Українська мова і читання" (Катерина Пономарьова, Любов Гайова).

Сам підручник рекомендований Міністерством освіти і науки України, а також зазначено, що Міністерство має всі права для безкоштовного розповсюдження підручника в мережі Інтернет. Що фактично вказує на друк підручника в рамках держпрограми за бюджетні кошти.

Першим на "незвичайну подачу" інформації цим підручником звернув увагу блогер Денис Гороховський.

"Продактплейсмент (по-простому прихована реклама) вийшов на новий рівень. Тепер рекламу можна зустріти в шкільних підручниках", - написав він.

При уважному вивченні стає очевидно, що вся книга в прикладах і вправах використовує згадки туристичних і культурних об'єктів, фестивалів і виставок тих чи інших місць України. Так, коли мова заходить про Київ, ми зустрічаємо фунікулер, Пейзажну алею, Музей води, Ботанічний сад, Софіївський собор і Майдан Незалежності.

Об'єкти ж, які можна сміливо трактувати як приховану рекламу, розміщені на самому початку книги, яку відкриває Львів.

Так, тепер діти можуть насолодитися рекламою ТМ Моршинська не тільки з нескінченних телевізійних промо-роликів, але і зі сторінки 9 свого підручника. Автори пропонують уважно розглянути етикетку "Моршинської" і повідомити, наприклад, як називається ця вода, де її добувають, а також яка денна норма споживання води, необхідна людині.

Сторінкою раніше школярам пропонують ознайомитися з ТМ "Львівська майстерня шоколаду". Згідно сайту самої компанії, мова йде про торговельну мережу, що має 49 закладів в 20 областях України і навіть в Азербайджані. У шкільному ж підручнику вона стає символом Львова. Школярам пропонують уявити, що виробляється в цій майстерні, а також порівняти свої уявлення вже з відверто рекламним текстом в стилі "Баунті" з дивним зазначенням джерела "з Інтернету". "Львівську майстерню шоколаду" називають райським куточком для любителів солодощів. Шоколадні цукерки тут виготовляють вручну. Вони дуже смачні і добре оформлені. Рецепти приготування шоколаду зберігаються в суворій таємниці".

З ними є сусідами ТМ "Львівська копальня кави" та обкладинки книг самого центру "Оріон". Чому обрана саме ця марка води або саме ця торговельна мережа, автори підручника не пояснюють.

Як повідомляли Українські Новини, в нинішньому році Міносвіти оновило шкільні підручники для 3 і 7 класів загальноосвітніх шкіл. У школи надійшли нові підручники видавництва "Ранок".

Раніше міністерству довелося видаляти зі свого сайту розісланий в школи України підручник географії для 8 класу авторства Петра Масляка. Такіой крок був зроблений після скандалу, що вибухнув, коли ЗМІ виявили в підручнику фантастичні твердження про походження сучасних французів, іспанців, євреїв і турок з українців Галичини, а також про те, що болгари та білоруси не є слов'янськими народами.

Також Міністерство офіційно пояснювало, як в підручнику для 1 класу Київ "помолодшав" майже на півтори тисячі років.

Ще один скандал виник через підручник Всесвітньої історії для 10 класу Ігоря Щупака, де в фотографію 30-х років минулого століття за допомогою Фотошопа був доданий сучасний американський актор Кіану Рівз.

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