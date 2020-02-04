Автор учебника по всемирной истории оправдывается, что нарочно поместил Киану Ривза на фото

Фотографию канадского актера Киану Ривза, которую обнаружили интернет-пользователи, нарочно оставили на странице украинского учебника "Всемирной истории" для 10 класса. Об этом заявил в Facebook автор книги, историк Игорь Щупак.

"Почему в школьном учебнике обнаружено не оригинальное фото, а мем? У этого есть своя маленькая история. Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мэм, предложил оставить его. Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь". За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом... ноль читателей", – заявил Щупак.

Скриншот: Facebook Igor Shchupak

По словам историка, он задался вопросом: насколько внимательно читают учебники, работают над иллюстрациями по теме.

Как писали Українські Новини, грустный Киану Ривз – это не единственный "ляп" от авторов школьных учебников. В "Географии" за 6 класс авторства Пестушко и Уваровой заметили карту из известной компьютерной игры Skyrim.

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