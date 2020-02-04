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04 февраля 2020, вторник, 19:19 40
Политика 2020-02-04T19:24:33+02:00
Українські Новини
Автор учебника по всемирной истории оправдывается, что нарочно поместил Киану Ривза на фото

Автор учебника по всемирной истории оправдывается, что нарочно поместил Киану Ривза на фото

Кира Молчанова
Мем, Киану Ривз, История, Оправдание, Фотография
Грустный Киану Ривз. Фото: memepedia.ru
Грустный Киану Ривз. Фото: memepedia.ru

Фотографию канадского актера Киану Ривза, которую обнаружили интернет-пользователи, нарочно оставили на странице украинского учебника "Всемирной истории" для 10 класса. Об этом заявил в Facebook автор книги, историк Игорь Щупак.

"Почему в школьном учебнике обнаружено не оригинальное фото, а мем? У этого есть своя маленькая история. Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мэм, предложил оставить его. Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь". За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом... ноль читателей", – заявил Щупак.

Скриншот: Facebook Igor ShchupakСкриншот: Facebook Igor Shchupak

По словам историка, он задался вопросом: насколько внимательно читают учебники, работают над иллюстрациями по теме.

Как писали Українські Новини, грустный Киану Ривз – это не единственный "ляп" от авторов школьных учебников. В "Географии" за 6 класс авторства Пестушко и Уваровой заметили карту из известной компьютерной игры Skyrim.

До этого социальные сети отреагировали на предложение депутата от партии "Слуга народа" Евгения Брагара продать собаку "элитной" породы для того, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

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