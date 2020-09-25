Справу проти Кондзелі передавали в поліцію, але Генпрокуратура повернула її

Захист колишнього начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі заявляє, що САП передавала справу проти неї в поліцію, але Генеральна прокуратура повернула її назад в НАБУ.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила Кондзеля та її адвокат Костянтин Грицишен.

"Процесуальний керівник визначив підслідність за слідчими Національної поліції України. Тут необхідно уточнити, що слідчі різних органів досудового розслідування мають право розслідувати тільки певні злочини. Причому підслідність чітко визначена в Кримінальному процесуальному кодексі України. Хочу зазначити, що прокурор залишив статтю 369 тільки з однією метою: виправдати, чому це кримінальне провадження розслідувалася детективами Національного антикорупційного бюро України і некоректність тієї підозри і тих слідчих дій, які були проведені до цього. Надалі, 27 лютого, коли справа ще не потрапила в Національну поліцію, Генеральний прокурор своїм рішенням раптом доручає розслідування даного кримінального провадження НАБУ з ціллю ефективного розслідування ", - сказав адвокат.

За словами захисту Кондзелі, якщо справа потрапила б в інший орган, який має іншу спеціалізацію й іншу вертикаль, і політику, то там стало б очевидним, що вся справа побудована тільки на неправдивих свідченнях агента-провокатора.

Вона зазначила, що колишній Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, який підписав цю постанову, знав, що це порушення закону.

Як повідомляли Українські Новини, що розслідування проти начальника департаменту ОП Кондзелі закінчили.

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