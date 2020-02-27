НАБУ обшукало кабінет підозрюваної у корупції Кондзели

Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) вилучили більше 10 резюме в ході обшуку службового кабінету начальника департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі, підозрюваної у вимозі хабара за сприяння у призначенні на керівну посаду в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України". Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Під час обшуку, проведеного у службовому кабінеті Кондзелі, були вилучені резюме різних осіб, копії документів та чорнові записи, що стосуються цих осіб.

Такі ж резюме і записи були знайдені і в мобільному телефоні Кондзелі.

Серед вилучених документів і записів присутні відомості про більш ніж 10 осіб, прізвища та імена яких не називаються.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд скасував зобов'язання начальника департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі носити електронний браслет контролю.

Також повідомлялося, що Світлана Кондзеля може знову вийти на роботу.

У грудні 2019 року суд заарештував майно співучасниці Кондзелі в шахрайському заволодінні $150 тис.