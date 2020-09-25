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25 вересня 2020, пʼятниця, 08:30 12
Суспільство 2020-09-25T11:01:21+03:00
Українські Новини
Україна на карантині 198-й день. Що заборонено в "червоній" і "помаранчевій" зонах

Україна на карантині 198-й день. Що заборонено в "червоній" і "помаранчевій" зонах

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Сьогодні почався 198-й день карантину, який Кабінет Міністрів увівз 12 березня через епідемію COVID-19 у той час, як в Дніпрі в одному з судів виявили спалах коронавірусу.

На засіданні Кабмін 26 серпня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня.

До цієї дати залишилося 37 днів.

Згідно з новими нормами, в залежності від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцією в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я Інфографікою, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше 1 людини на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевої зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою недопущення поширення на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 вводиться обмеження в'їзду іноземців на територію країни з 00:00 год 28 серпня по 00:00 год 28 вересня.

З 00:00 28 серпня 2020 відновлюється робота контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї.

Іноземці та особи без громадянства, прибуваючи на територію України через КПП в анексованому Криму і окупованому Донбасі, Повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій Повинні пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливо в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведеного після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Також на територіях "червоної зони" епідемічної небезпеки Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій частково дозволила працювати громадському транспорту та школам.

Крім того, українські лікарі показали знімки, на яких можна побачити зміни легенів пацієнтів у результаті ураження коронавірусом.

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Україна на карантині 198-й день. Що заборонено в "червоній" і "помаранчевій" зонах
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