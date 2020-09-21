У частині територій "червоної зони" дозволили працювати школам і пасажирському транспорту

На територіях "червоної зони" епідемічної небезпеки Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій частково дозволила працювати громадському транспорту та школам.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Вказується, що при прийнятті рішень відносно карантинних обмежень на територіях, віднесених до "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусу, що набуває чинності з 00:00 22 вересня, Держкомісія врахувала пропозиції регіональних комісій.

Так, на всіх 14 територіях, віднесених до "червоної зони" (Чоп Закарпатської області, Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області, Бережани, Заліщицький, Збаразький, Тернопільський район Тернопільської області, Славута і Волочиський район Хмельницької області, Канів Черкаської області, Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області, Ніжин і Носівський район Чернігівської області) обмежений: прийом відвідувачів в установах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, установах торгового і побутового обслуговування (за винятком торгівлі харчами, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням); можна надавати послуги громадського харчування з адресною доставкою замовлень.

Крім того, в Чопі, Перемишлянському та Пустомитівському районах, Бережанах, Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах, Славуті та Волочиському районі, Каневі, Герцаївському та Кельменецькому районах обмежена посадка пасажирів в транспорт приміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

У Чопі, крім того, обмежені пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським транспортом (крім легкових автомобілів з кількістю пасажирів, включаючи водія, не більше 5), дозволений службовий транспорт із заповнюваністю в межах місць для сидіння.

У Чопі, Каневі, Славуті та Волочиському, Герцаївському та Кельменецькому районах також обмежено відвідування навчальних закладів, проте в Славуті і Волочиському районі дозволено відвідування дитячих садків.

Як повідомляли Українськi Новини, 16 вересня Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоної зони" епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Регіон може бути віднесений до "червоної зони" в разі перевищення середнього в країні рівня захворюваності COVID-19 випадків на 100 тис. населення за 14 днів більше ніж в 5 разів.

Крім того, сьогодні, 21 вересня, в Україні 194-й день карантину, який триватиме до 31 жовтня – які правила та обмеження діють.

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