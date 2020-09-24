На Полтавщині ще в одному навчальному закладі викладач заразився коронавірусом

Тоді як в Україні зафіксували рекордну кількість тих, хто одужав після COVID-19, за минулу добу ще в одній гімназії Кременчука підтвердили зараження коронавірусом. Як передають Українські Новини, про це з посиланням на власні джерела пише Кременчук Today. Спалах коронавірусу сталася в Кременчуцькій гімназії № 12, де COVID-19 виявили у одного з викладачів. Повідомляється, що на двотижневу самоізоляцію були відправлені всі особи, які останнім часом контактували з хворим викладачем. Самоізоляція триватиме два тижні. У Кременчуці це вже четвертий навчальний заклад, в стінах яких був підтверджений COVID-19. Як повідомляли Українські Новини, в середу, 23 вересня, в Кременчуцькому ліцеї № 5 клас, що контактував з викладачем, у якого підтвердили зараження, відправили на карантин. Також повідомлялося, що на карантин закрилася школа в одному з населених пунктів Чутівського району області. Там коронавірусом також заразився один з вчителів. Крім того, в МОЗ назвали місто, де підтвердили найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом.