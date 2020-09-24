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24 вересня 2020, четвер, 22:00 6
Суспільство 2020-09-24T23:30:02+03:00
Українські Новини
На Полтавщині ще в одному навчальному закладі викладач заразився коронавірусом

На Полтавщині ще в одному навчальному закладі викладач заразився коронавірусом

Константин Долгий
Карантин, Коронавірус, карантин в школі
Карантин в школі. Фото: Pixabay
Карантин в школі. Фото: Pixabay

Тоді як в Україні зафіксували рекордну кількість тих, хто одужав після COVID-19, за минулу добу ще в одній гімназії Кременчука підтвердили зараження коронавірусом.

Як передають Українські Новини, про це з посиланням на власні джерела пише Кременчук Today.

Спалах коронавірусу сталася в Кременчуцькій гімназії № 12, де COVID-19 виявили у одного з викладачів.

Повідомляється, що на двотижневу самоізоляцію були відправлені всі особи, які останнім часом контактували з хворим викладачем. Самоізоляція триватиме два тижні.

У Кременчуці це вже четвертий навчальний заклад, в стінах яких був підтверджений COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в середу, 23 вересня, в Кременчуцькому ліцеї № 5 клас, що контактував з викладачем, у якого підтвердили зараження, відправили на карантин.

Також повідомлялося, що на карантин закрилася школа в одному з населених пунктів Чутівського району області. Там коронавірусом також заразився один з вчителів.

Крім того, в МОЗ назвали місто, де підтвердили найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом.

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