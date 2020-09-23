У Полтавській області закрили на карантин через COVID-19 ще одну школу

На Полтавщині ще одну школу закрили на карантин, тоді як лікарі з Тернопільської області показали, як виглядають легені людини, яка хвора на інфекційне захворювання COVID-19, Як передають Українські Новини, про це в середу, 23 вересня, повідомило Poltavske.TV. Через підтверджений випадку COVID-19 на карантин відправили учнів Петровської загальноосвітньої школи I-III ступенів в Чутівському районі області. За інформацією Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА діагноз коронавірусна інфекція поставили одному з викладачів школи. Зазначається, що карантин триватиме до 6 жовтня. Згідно з даними МОЗ, від початку пандемії в Полтавській області було підтверджено 1 630 випадків зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2. Від зумовленої ним хвороби COVID-19 померли 34 жителі області, ще 770 змогли одужати. Як повідомляли Українські Новини, раніше в Полтаві на дистанційне навчання перевели учнів п'яти навчальних закладів обласного центру. Також повідомлялося, що в Нових Санжарах підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.