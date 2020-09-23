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23 вересня 2020, середа, 11:41 7
Суспільство 2020-09-23T13:00:03+03:00
Українські Новини
У Полтавській області закрили на карантин через COVID-19 ще одну школу

У Полтавській області закрили на карантин через COVID-19 ще одну школу

Константин Долгий
Карантин, Карантин в школах, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Карантин у школі. Фото: Pixabay
Карантин у школі. Фото: Pixabay

На Полтавщині ще одну школу закрили на карантин, тоді як лікарі з Тернопільської області показали, як виглядають легені людини, яка хвора на інфекційне захворювання COVID-19,

Як передають Українські Новини, про це в середу, 23 вересня, повідомило Poltavske.TV.

Через підтверджений випадку COVID-19 на карантин відправили учнів Петровської загальноосвітньої школи I-III ступенів в Чутівському районі області.

За інформацією Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА діагноз коронавірусна інфекція поставили одному з викладачів школи.

Зазначається, що карантин триватиме до 6 жовтня.

Згідно з даними МОЗ, від початку пандемії в Полтавській області було підтверджено 1 630 випадків зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2. Від зумовленої ним хвороби COVID-19 померли 34 жителі області, ще 770 змогли одужати.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Полтаві на дистанційне навчання перевели учнів п'яти навчальних закладів обласного центру.

Також повідомлялося, що в Нових Санжарах підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.

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