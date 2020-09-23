В одній зі шкіл Полтавської області у викладача виявили COVID-19, діти йдуть на карантин

В одному з районних центрів Полтавщини шкільний клас відправили на самоізоляцію через COVID-19 у викладача у той час, як в Нових Санжарах виявили перший випадок зараження коронавірусу нового типу SARS-CoV-2

Як передають Українські Новини, про це в середу, 23 вересня, пише Кременчук Today.

Так, мова йде про ліцей №5 в місті Кременчук. За наявною інформацією, коронавірусом заразився один з викладачів.

У зв'язку з даною ситуацією було прийнято рішення відправити на двотижневу самоізоляцію один клас. Відзначається, що протягом цього періоду освітній процес буде здійснюватися в форматі дистанційного навчання.

Як повідомляли Українські Новини, через підтверджений випадок COVID-19 на карантин відправили учнів Петровської загальноосвітньої школи I-III ступенів в Чутівському районі Полтавської області.

А раніше в Полтаві випадки COVID-19 виявили в учнів і працівників п'яти навчальних закладів.

Крім того, в МОН дозволили школам самим розробляти систему оцінювання для деяких предметів. Так, вчителям дозволяють відмовитися від звичної 12-бальної системи і ставити учням "зараховано/не зараховано".

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