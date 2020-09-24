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24 вересня 2020, четвер, 21:30 11 Інфографіка
Економіка 2020-09-24T23:30:02+03:00
Українські Новини
ПФУ направив ще 1,3 млрд гривень на фінансування вересневих пенсій

ПФУ направив ще 1,3 млрд гривень на фінансування вересневих пенсій

Елена Новикова
ПФУ, Пенсії, виплата пенсій, фінансування пенсій
Фінансування пенсій за вересень триває
Фінансування пенсій за вересень триває

У четвер, 24 вересня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня, тоді як українцям почали виплачувати підвищені пенсії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,3 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 37,9 мільярда гривень, що становить 96,1% потреби місяця" , - йдеться в ньому.

Також в ПФУ наголошують, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

На фінансування пенсій направили ще 1,3 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд УкраїниНа фінансування пенсій направили ще 1,3 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в українців можуть вирахувати половину пенсії. У ПФУ назвали причини

Раніше повідомлялося про те, чому виплати у вересні підняли не всім пенсіонерам і кого стосуватиметь підвищення.

Тим часом вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно.

Також в зв'язку з підвищенням мінімалки  Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко розповів, коли буде проведена наступна індексація пенсій.

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