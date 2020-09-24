ПФУ направив ще 1,3 млрд гривень на фінансування вересневих пенсій

У четвер, 24 вересня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня, тоді як українцям почали виплачувати підвищені пенсії

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,3 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 37,9 мільярда гривень, що становить 96,1% потреби місяця" , - йдеться в ньому.

Також в ПФУ наголошують, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

На фінансування пенсій направили ще 1,3 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в українців можуть вирахувати половину пенсії. У ПФУ назвали причини

Раніше повідомлялося про те, чому виплати у вересні підняли не всім пенсіонерам і кого стосуватиметь підвищення.

Тим часом вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно.

Також в зв'язку з підвищенням мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко розповів, коли буде проведена наступна індексація пенсій.

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