ПФУ направив ще 1,3 млрд гривень на фінансування вересневих пенсій

У четвер, 24 вересня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня, тоді як українцям почали виплачувати підвищені пенсії. Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook. "На пенсійні виплати спрямовано 1,3 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 37,9 мільярда гривень, що становить 96,1% потреби місяця" , - йдеться в ньому. Також в ПФУ наголошують, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. На фінансування пенсій направили ще 1,3 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України Як повідомляли Українські Новини, в українців можуть вирахувати половину пенсії. У ПФУ назвали причини Раніше повідомлялося про те, чому виплати у вересні підняли не всім пенсіонерам і кого стосуватиметь підвищення. Тим часом вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно. Також в зв'язку з підвищенням мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень. Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко розповів, коли буде проведена наступна індексація пенсій.