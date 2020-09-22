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22 вересня 2020, вівторок, 05:10 7
Кабмін 2020-09-22T09:30:04+03:00
Українські Новини
Міністр фінансів розповів, коли буде проведена наступна індексація пенсій

Міністр фінансів розповів, коли буде проведена наступна індексація пенсій

Елена Новикова
підвищення пенсій, індексація пенсій, пенсія
Пенсія
Пенсія

Наступна індексація буде проведена в березні 2021 року у той час, як ПФУ на фінансування вересневих пенсій направив ще 2,1 млрд гривень. Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передають Українські Новини.

"У нас є можливість провести індексацію пенсій пенсіонерам. Вона буде проведена з березня, на це є відповідне рішення уряду" , - сказав він.

При цьому міністр додав, що пенсіонерам 75 років і старше буде здійснюватися доплата 400 гривень на місяць.

Разом з тим він додав, що зі зростанням мінімальних зарплат не виключається зростання тіньових зарплат і зростання офіційного рівня безробіття.

Як повідомляли Українські Новини, через з підвищення мінімальної зарплати Пенсійний фонд України додатково отримає близько 1,7 млрд гривень .

Раніше повідомлялося про те, що вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно .

Також пенсійні послуги можна отримати через інтернет.

Крім того, після підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень пенсії збільшилися далеко не у всіх українців.

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