Міністр фінансів розповів, коли буде проведена наступна індексація пенсій

у той час, як ПФУ на фінансування вересневих пенсій направив ще 2,1 млрд гривень . Наступна індексація буде проведена в березні 2021 року Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передають Українські Новини.

"У нас є можливість провести індексацію пенсій пенсіонерам. Вона буде проведена з березня, на це є відповідне рішення уряду" , - сказав він.

При цьому міністр додав, що пенсіонерам 75 років і старше буде здійснюватися доплата 400 гривень на місяць.

Разом з тим він додав, що зі зростанням мінімальних зарплат не виключається зростання тіньових зарплат і зростання офіційного рівня безробіття.

Як повідомляли Українські Новини, через з підвищення мінімальної зарплати Пенсійний фонд України додатково отримає близько 1,7 млрд гривень .

Раніше повідомлялося про те, що вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно .

Також пенсійні послуги можна отримати через інтернет.

Крім того, після підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень пенсії збільшилися далеко не у всіх українців.

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