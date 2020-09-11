Збільшення пенсій у вересні. Чому виплати підняли не всім і кого торкнеться підвищення

після підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень , однак виплати збільшилися далеко не у всіх. На українців чекає підвищення пенсій, однак виплати збільшилися далеко не у всіх. Про те, чому пенсії підняли не всім, пише Сегодня.

Так, повідомляється, що тих, хто вже отримав більше або отримає до кінця місяця (пенсії виплачуються індивідуально з 4-го по 25-е число щомісяця), виявилося всього 1,6 млн, або 14% від загальної кількості пенсіонерів. Пенсії інших не змінилися.

Кому з 1 вересня підвищили пенсії

За роз'ясненням Пенсійного фонду України, підвищення мінімальної зарплати впливає на розмір пенсії лише однієї категорії пенсіонерів: тих, хто досяг 65 років, має повний страховий стаж – 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, не працює і отримує мінімальну для свого статусу пенсію.

Для довідки

Страховий стаж – це трудовий стаж, під час набуття якого роботодавцем (якщо працівник працює за наймом) або приватним підприємцем сплачено єдиний соціальний внесок на заробіток. Тобто працівник має бути оформлений офіційно і отримувати хоча б мінімальну зарплату за повної зайнятості. Тим, хто працює неофіційно, страховий стаж не нараховується.

Чому підняли пенсії не всім

Нагадаємо: мінімальна пенсія для будь-якого пенсіонера на сьогодні дорівнює 1712 грн, це прожитковий мінімум для непрацездатних – пенсіонерів за віком та інвалідів.

Але для непрацюючих пенсіонерів, яким 65 років і більше, що мають повний страховий стаж, мінімальна пенсія за законом не може бути менше 40% від мінімальної зарплати. Саме з цієї причини їхні пенсії з 1 вересня збільшилися. Максимальна надбавка становить 110,8 грн. Якщо до 1 вересня їхня пенсія була не менше ніж 1889,2 грн (4723 грн х 40%), то тепер стала 2000 грн (5000 грн х 40%).

Також до 2000 грн підняли пенсії тим зі згаданої категорії пенсіонерів, хто до 1 вересня отримував більше ніж 1889,2 грн, але менше 2000 грн. Розмір надбавки у кожного виявився індивідуальним, це могло бути навіть кілька копійок.

Оскільки уряд анонсував подальше зростання мінімальних зарплат у 2021 році, то 65-річні (і старше) непрацюючі пенсіонери з повним страховим стажем отримають нові надбавки.

Влада обіцяє, що мінімальна зарплата зросте протягом 2021 року (точні терміни поки невідомі) спершу на 1000 грн – до 6000 грн, потім до 6500. А пенсії тих, кому 65 років і більше, мають збільшитися не менш ніж до 2400 грн (+400 грн), потім до 2600 грн (ще +200 грн).

Коли в 2020 році буде нове підвищення пенсій

Але і в цьому році підвищення пенсій з 1 вересня не останнє. У Мінсоцполітики нам роз'яснили, що найближче підвищення пенсій має відбутися 1 грудня: на цю дату заплановане чергове, вже третє в цьому році збільшення соцстандартів – прожиткового мінімуму (ПМ) для всіх категорій населення, від немовлят до пенсіонерів. Оскільки мінімальна пенсія для непрацездатних не може бути менше за ПМ, то вона теж зросте. З 1 грудня вона становитиме 1769 грн (+57 грн).

Хто отримає більше

За оцінками експертів Мінсоцполітики, після підвищення соцстандартів пенсії з 1 грудня стануть вище приблизно у 3 млн людей, або у 30% пенсіонерів.

Найбільше виграють від підвищення пенсій ті, у кого вони і так були високі. Наприклад, максимальна пенсія, яка становить 10 мінімальних, виросте ще на 570 грн. Але їх доплатять тільки за умови, що такий пенсіонер отримував "урізану" пенсію – тобто йому було покладено, припустимо, 17 800 грн пенсії, а за законом він до 1 грудня 2020 року не міг отримати понад 17 120 грн (10 мінімальних пенсій) .

Збільшаться пенсії ще у деяких категорій пенсіонерів – завдяки надбавкам, що нараховуються у відсотках від прожиткового мінімуму. Це інваліди війни – у них, залежно від групи інвалідності, пенсії зростуть на 205-370 грн, інваліди ЧАЕС – пенсії виростуть на 128-162 грн, учасники бойових дій – на 93 грн. Крім того, всі ці категорії отримають ще й додаткові надбавки від 8,5 до 28,5 грн.

Шахтарям додадуть по 170 грн. Пенсіонери з особливими заслугами перед Україною (орденоносці, ті, хто має звання "народний" або "заслужений") додатково отримають від 11,4 до 22,8 грн.

А от решті, хто отримує тільки трудові пенсії за віком вище, ніж нова мінімальна з 1 грудня (1769 грн), не додадуть нічого, або збільшення виявляться незначними – від 57 копійок до 7-12 грн. Це так звані доплати за стаж – 1% від мінімальної пенсії за кожен додатковий відпрацьований рік понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. З 1 грудня ця доплата збільшиться на 57 копійок. Наприклад, жінка, яка має 38 років стажу, отримає додатково до пенсії близько 4,5 (0,57 х 8 = 4,56) грн.

Не зміняться пенсії у працюючих пенсіонерів, держслужбовців, науковців, помічників народних депутатів і тих, кому пенсії були призначені в 2019-2020 роках.

Інваліди теж отримають надбавку

До непрацездатних також належать люди з інвалідністю, вони можуть бути як пенсійного віку, так і молодше. У Мінсоцполітики нам роз'яснили, що, згідно з українським законодавством, пенсії за інвалідністю призначаються довічно або на весь період інвалідності, встановлений медико-соціальною експертною комісією. Право на безстрокове отримання пенсії за інвалідністю мають особи, які досягли пенсійного віку.

Особи з інвалідністю I групи отримують 100% пенсії за віком, з інвалідністю II групи – 90%, III групи – 50%. Розмір пенсії обчислюється з огляду на те, яку пенсію заробив би інвалід, якби він залишився працездатним до пенсійного віку.

Але для отримання 50-100% трудової пенсії особа з інвалідністю має заробити певний страховий стаж. Він менше, ніж для працездатних і, залежно від віку людини, що стала інвалідом, варіюється від 1 року до 14 років. Наприклад, особі з інвалідністю I групи молодше 25 років (за винятком інвалідів з дитинства) треба мати хоча б 1 рік для отримання пенсії, а 54-59-річному – не менше 10 років. Для другої і третьої груп інвалідності страховий стаж має бути 1 рік для 23-річних і молодше, 2 роки для 24-26-літніх, 3 роки для 27-28-літніх тощо, до 14 років для 56-59-річних.

Особи, яким група інвалідності встановлена після досягнення пенсійного віку, можуть оформити пенсію за інвалідністю, тільки якщо є 15 років страхового стажу. Якщо такого стажу немає, може бути призначена соціальна допомога. Її призначає управління праці та соцзахисту населення за місцем проживання.

"Більшість осіб з інвалідністю, оскільки вони належать до непрацездатної категорії населення, або взагалі не мають трудового стажу, або його мають менше, ніж потрібно для призначення пенсії – в такому разі призначається державна соціальна допомога, яка дорівнює 100% прожиткового мінімуму, на сьогодні – 1712 грн", – роз'яснив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Тобто після підвищення з 1 грудня соцстандартів, всі групи осіб з інвалідністю також можуть розраховувати на підвищення мінімальної пенсії або соціальної допомоги.

Как сообщали Українські Новини, станом на 8 вересня Пенсійний фонд спрямував ще майже 2 млрд гривень на фінансування пенсій.

Сума середньої пенсії в Україні з початку 2020-го зросла майже на 400 грн і становила 3400 грн, а для громадян від 80 років, яким збільшать виплати на 685 грн "заднім числом", - 4100 грн. У Мінсоцполітики розповіли про комплексну програму уряду підвищення пенсій і анонсували збільшення виплат до кінця цього року.

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