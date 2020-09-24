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24 вересня 2020, четвер, 17:30 8
Економіка 2020-09-24T19:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні 1,7 мільйона безробітних

В Україні 1,7 мільйона безробітних

Елена Новикова
Статистика, рівень безробіття, Держстат
Рівень безробіття в Україні. Фото: pixabay
Рівень безробіття в Україні. Фото: pixabay

У квітні-червні 2020 року рівень безробіття становив 9,9%, тоді як в першому кварталі цей показник був 8,6%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

"За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення віком 15 років і старших у 2-му кварталі 2020 року становила 15,7 млн осіб, а віком 15-70 років - 15,6 млн осіб" , — йдеться в ньому.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше і у віці 15-70 років становила по 1,7 млн ​​людей.

У 2-му кварталі 2020 року рівень зайнятості населення від 15 років і старше становив 49%, а серед населення віком 15-70 років - 55,2%.

Рівень безробіття серед робочої сили від 15 років і старше становить 9,8%, а у віці 15-70 років - 9,9%.

Як повідомляли Українські Новини, в період карантину безробітних в Україні стало більше в 15 разів , хоча Шмигаль обіцяв півмільйона робочих місць.

Раніше повідомлялося про те, що робити, якщо не взяли на роботу через вік.

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