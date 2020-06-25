підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • У 1-му кварталі 2020 в Україні було 1,5 мільйона безробітних — Держстат
25 червня 2020, четвер, 09:00 7
Економіка 2020-06-25T10:00:02+03:00
Українські Новини
У 1-му кварталі 2020 в Україні було 1,5 мільйона безробітних — Держстат

У 1-му кварталі 2020 в Україні було 1,5 мільйона безробітних — Держстат

Елена Новикова
Статистика, рівень безробіття, безробіття, Держстат, Державна служба статистики
Рівень безробіття в Україні. Фото: pixabay
Рівень безробіття в Україні. Фото: pixabay

У січні-березні 2020 року рівень безробіття становив 8,6%, тоді як у квітні зареєстровано 100 тис. безробітних. Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

"За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в 1-му кварталі 2020 року становила 16,6 млн осіб, а у віці 15-70 років - 16,5 млн осіб", — сказано в ньому.

Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становила 1,5 млн осіб.

У 1-му кварталі 2020 року рівень зайнятості населення від 15 років і старше становив 51,7%, а серед населення у віці 15-70 років — 58,2%.

Рівень безробіття серед робочої сили від 15 років і старше становив 8,5%, а у віці 15-70 років - 8,6%.

Як повідомляли Українські Новини, на жовтні-грудні 2019 року рівень безробіття становив 8,7%.

Раніше повідомлялося, як ФОПам оформити допомогу з часткового безробіття.

Більше новин про: Статистика рівень безробіття безробіття Держстат Державна служба статистики

Після рекордного стрибка кількість нових випадків ...
У квітні середня зарплата в Україні зменшилася на ...
Фінансування Держстату скоротили майже наполовину...
Кабмін виділив Фонду соцстрахування на виплати з б...
Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди
Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину
Новини
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом 09:47
Депутати з "Слуги народу" відвідали завод "Океан" і спростували заяви своєї колеги Скороход 09:40
За минулу добу бойовики 5 разів порушували перемир'я на Донбасі 09:27
У 1-му кварталі 2020 в Україні було 1,5 мільйона безробітних — Держстат 09:00
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Андрій Карауш
В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш 12:30
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
"Укрнафта" втратила 1,3 млрд гривень на продажу нафти Коломойському вдвічі дешевше світових цін, - Куюн 11:39
Після скандалу ЦВК зменшила вп'ятеро зарплати членам комісії, але не всім 13:15 Документ
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
Річка Прут. Фото: Вікіпедія
У Чернівцях людей попередили про можливу евакуацію через критичне підняття рівня води в річці Прут 16:38
більше новин
В Івано-Франківській області затопило лікарню з хворими на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok