У 1-му кварталі 2020 в Україні було 1,5 мільйона безробітних — Держстат

У січні-березні 2020 року рівень безробіття становив 8,6%, тоді як у квітні зареєстровано 100 тис. безробітних. Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

"За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в 1-му кварталі 2020 року становила 16,6 млн осіб, а у віці 15-70 років - 16,5 млн осіб", — сказано в ньому.

Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становила 1,5 млн осіб.

У 1-му кварталі 2020 року рівень зайнятості населення від 15 років і старше становив 51,7%, а серед населення у віці 15-70 років — 58,2%.

Рівень безробіття серед робочої сили від 15 років і старше становив 8,5%, а у віці 15-70 років - 8,6%.

Як повідомляли Українські Новини, на жовтні-грудні 2019 року рівень безробіття становив 8,7%.

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