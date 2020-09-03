У період карантину безробітних в Україні стало більше в 15 разів

В той час, як Мінцифри кличе білоруських фахівців працевлаштуватися на роботі в Україні, Державний центр зайнятості зареєстрував понад 444 тис. безробітних українських громадян. Про це повідомляє пресслужба відомства, передають Українські Новини.

У період карантину, з 12 березня по 31 серпня, загальна кількість громадян, які мають статус безробітного становила 477,7 тис. осіб. У службі зайнятості зазначили, що нинішні цифри на 73% перевищують показники аналогічного періоду 2019 року.

"Слід зазначити, що останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинилося. У квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні - 97 тис. осіб, у червні - 75 тис. осіб, у липні - 68 тис", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Також в службі зайнятості розповіли, що з початку 2020 року не пощастило працевлаштувати 409 тис. громадян, більша частина з них (260 тис.) знайшли роботу в період карантину.

Найбільшу кількість нових робочих місць українці здобули у сфері сільського господарства - 45%, переробній промисловості - 14%, у сфері торгівлі - 13%.

Як повідомляли Українські Новини, раніше центри зайнятості відновили приймання громадян, проте спектр надаваних послуг буде варіюватися залежно від епідеміологічної ситуації в регіоні.

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