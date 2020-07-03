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03 липня 2020, пʼятниця, 07:30 233
Політика 2020-07-03T07:30:01+03:00
Українські Новини
Замість обіцяних Шмыгалем 0,5 млн нових робочих місць Україна до літа отримала 0,5 млн офіційних безробітних

Замість обіцяних Шмыгалем 0,5 млн нових робочих місць Україна до літа отримала 0,5 млн офіційних безробітних

Николай Полищук
Кабінет Міністрів України, безробіття, Денис Шмигаль

Всупереч заявленому Урядом курсу на створення в травні-червні 0,5 млн нових робочих місць, кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні зросла і склала на 1 липня 2020 року 518 тис осіб проти 338 тис на 1 січня.

Такі дані надані Державним центром зайнятості України у відповідь на інформаційний запит Українських Новин.

При цьому, зниження загальної кількості безробітних відбулося тільки в березні, а вже в квітні і травні відбулося суттєве зростання.

Так, на 1 січня 2020 року в Україні було зареєстровано 338,2 тисяч безробітних. На 1 лютого – 373,2 тисяч. На 1 березня – 376,8 тисяч, на 1 квітня – 349,4, на 1 травня - 457 тисяч. В той час, як на 1 червня – 511,4 тисяч, а на 1 липня (за оперативними даними) – 517,7 тисяч.

У той же час, загальна кількість офіційно зареєстрованих безробітних не дає чіткого уявлення про створення нових робочих місць, і може лише опосередковано характеризувати загальну тенденцію. Оскільки процес звільнення співробітників і працевлаштування громадян, які втратили роботу, йде постійно.

Згідно з опублікованими Державним центром зайнятості аналітичними і статистичними даними за січень-травень 2020 року, послуги Центру за цей період отримали 1,6 млн громадян. 755 тис людей встигли побувати у статусі безробітних, а на ринку з'являлися 417 тис вакансій. При цьому, кількість безробітних на одну вакансію зросло з 6 осіб у січні до 9 осіб в травні і червні (тоді як в травні і червні 2019 року цей показник становив 3 людини на вакансію).

За цей період були працевлаштовані 270 тис осіб. Єдиної загальної цифри про кількість звільнених і скорочених немає, але тільки заплановані масові звільнення в січні-травні «вивели» на ринок праці 112,4 тисячі громадян, що вдвічі більше, ніж за той же період 2019 року.

Левова частка планових скорочень персоналу сталася в промисловості. За нею з великим відставанням йдуть транспорт, торгівля, харчування та послуги, будівництво.

У той же час, переважна кількість робочих місць, на які працевлаштовувалися безробітні, проходить за графою «сільське, лісове і рибне господарство». Далі, також з величезним відставанням, йдуть переробна промисловість, торгівля, транспорт і державне управління.

У той же час, створення «на рівному місці» 0,5 млн нових робочих місць у бюджетній сфері одразу ж виведе галузь, де ці місця будуть створені, в лідери за працевлаштуванням. Це більше, ніж сьогодні працює, наприклад, у сільському господарстві, а також у сфері державного управління і оборони (по 0,4 млн осіб). Найбільша кількість робочих рук в Україні сьогодні задіяна у промисловості (1,8 млн осіб), освіті (1,3 млн), охороні здоров'я (0,8 млн осіб), торгівлі (0,8 млн осіб) і транспорті (0,6 млн осіб).

Як інформували Українські Новини, на початку квітня поточного року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв створити в економіці України у травні-червні півмільйона нових робочих місць.

В інтерв'ю репортерам Денис Шмигаль визнав, що подібні робочі місця повинні бути створені в простих секторах економіки і за таку роботу будуть платити не більше 6-8 тис грн. Але це дасть людям можливість протриматися 2-3 місяці в період введених карантинних обмежень.

Пізніше в Міністерстві розвитку економіки у відповідь на запит Українських Новин повідомили, що замість 500 тис робочих місць у бюджетній сфері, Кабмін поки може відзвітувати про 142 тис робочих місць "в цілому".

 

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