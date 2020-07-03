Замість обіцяних Шмыгалем 0,5 млн нових робочих місць Україна до літа отримала 0,5 млн офіційних безробітних

Всупереч заявленому Урядом курсу на створення в травні-червні 0,5 млн нових робочих місць, кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні зросла і склала на 1 липня 2020 року 518 тис осіб проти 338 тис на 1 січня.

Такі дані надані Державним центром зайнятості України у відповідь на інформаційний запит Українських Новин.

При цьому, зниження загальної кількості безробітних відбулося тільки в березні, а вже в квітні і травні відбулося суттєве зростання.

Так, на 1 січня 2020 року в Україні було зареєстровано 338,2 тисяч безробітних. На 1 лютого – 373,2 тисяч. На 1 березня – 376,8 тисяч, на 1 квітня – 349,4, на 1 травня - 457 тисяч. В той час, як на 1 червня – 511,4 тисяч, а на 1 липня (за оперативними даними) – 517,7 тисяч.

У той же час, загальна кількість офіційно зареєстрованих безробітних не дає чіткого уявлення про створення нових робочих місць, і може лише опосередковано характеризувати загальну тенденцію. Оскільки процес звільнення співробітників і працевлаштування громадян, які втратили роботу, йде постійно.

Згідно з опублікованими Державним центром зайнятості аналітичними і статистичними даними за січень-травень 2020 року, послуги Центру за цей період отримали 1,6 млн громадян. 755 тис людей встигли побувати у статусі безробітних, а на ринку з'являлися 417 тис вакансій. При цьому, кількість безробітних на одну вакансію зросло з 6 осіб у січні до 9 осіб в травні і червні (тоді як в травні і червні 2019 року цей показник становив 3 людини на вакансію).

За цей період були працевлаштовані 270 тис осіб. Єдиної загальної цифри про кількість звільнених і скорочених немає, але тільки заплановані масові звільнення в січні-травні «вивели» на ринок праці 112,4 тисячі громадян, що вдвічі більше, ніж за той же період 2019 року.

Левова частка планових скорочень персоналу сталася в промисловості. За нею з великим відставанням йдуть транспорт, торгівля, харчування та послуги, будівництво.

У той же час, переважна кількість робочих місць, на які працевлаштовувалися безробітні, проходить за графою «сільське, лісове і рибне господарство». Далі, також з величезним відставанням, йдуть переробна промисловість, торгівля, транспорт і державне управління.

У той же час, створення «на рівному місці» 0,5 млн нових робочих місць у бюджетній сфері одразу ж виведе галузь, де ці місця будуть створені, в лідери за працевлаштуванням. Це більше, ніж сьогодні працює, наприклад, у сільському господарстві, а також у сфері державного управління і оборони (по 0,4 млн осіб). Найбільша кількість робочих рук в Україні сьогодні задіяна у промисловості (1,8 млн осіб), освіті (1,3 млн), охороні здоров'я (0,8 млн осіб), торгівлі (0,8 млн осіб) і транспорті (0,6 млн осіб).

Як інформували Українські Новини, на початку квітня поточного року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв створити в економіці України у травні-червні півмільйона нових робочих місць.

В інтерв'ю репортерам Денис Шмигаль визнав, що подібні робочі місця повинні бути створені в простих секторах економіки і за таку роботу будуть платити не більше 6-8 тис грн. Але це дасть людям можливість протриматися 2-3 місяці в період введених карантинних обмежень.

Пізніше в Міністерстві розвитку економіки у відповідь на запит Українських Новин повідомили, що замість 500 тис робочих місць у бюджетній сфері, Кабмін поки може відзвітувати про 142 тис робочих місць "в цілому".