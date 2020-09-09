Старше покоління дискримінують. Що робити, якщо не взяли на роботу через вік

Українці, яким понад 40 років рідко замислюються над зміною професії , навіть якщо вона їх не влаштовує, зі страху поповнити армію безробітних , де майже половина — люди віком від 45 до 60 років. Справа в тому, що на ринку праці куди більш затребувані молоді фахівці, а тих, кому за 45, навіть на співбесіди не запрошують.

Видання "Сьогодні" розповіло, що робити, якщо в роботі відмовили на підставі віку.

На ринку праці складається парадоксальна ситуація: роботодавці шукають молодих людей віком 25-30 років з великим досвідом роботи. Тих, хто старше 40, розглядають з небажанням. Граничний вік навіть вказують в описі вакансії.

Експерт з працевлаштування Тетяна Пашкіна підтверджує, що зараз роботодавці шукають молодих людей, у яких немає сімей і дітей. Вакансії для тих, хто старший 45 є, але їх мало. В основному, це керівники або різноробочі на не надто високо оплачуваних позиціях.

Що робити, якщо зіткнулися з дискримінацією за віком

Якщо є підозра, що на роботу не взяли саме через вік, потрібно написати звернення до державної служби з питань праці або звернутися до омбудсмена.

У такій ситуації людина пише звернення до потенційного роботодавця з проханням назвати причини відмови у працевлаштуванні. Якщо у відповіді буде зазначено, що причина — вік, то це явна дискримінація і привід звернутися до суду. Крім того, здобувач може підняти резонанс в соцмережах, наприклад у Facebook, тому що компанії зараз дуже дорожать своєю репутацією.

Як повідомляли Українські Новини, з початку дії карантину (З 12 березня по 31 липня 2020 року) статус безробітного отримали 395 тис. людей, були працевлаштовані 222 тис. громадян.

За прогнозом Кабміну, безробіття прогнозується у 2021-2023 роках на рівні відповідно - 9,2%, 8,5% і 8%.

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