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09 вересня 2020, середа, 06:30 5
Економіка 2020-09-09T08:18:07+03:00
Українські Новини
Старше покоління дискримінують. Що робити, якщо не взяли на роботу через вік

Старше покоління дискримінують. Що робити, якщо не взяли на роботу через вік

Кира Молчанова
Працевлаштування, Дискримінація, офіційне працевлаштування, пошук роботи
Робота і вік. Фото: Pixabay
Робота і вік. Фото: Pixabay

Українці, яким понад 40 років рідко замислюються над зміною професії, навіть якщо вона їх не влаштовує, зі страху поповнити армію безробітних, де майже половина — люди віком від 45 до 60 років. Справа в тому, що на ринку праці куди більш затребувані молоді фахівці, а тих, кому за 45, навіть на співбесіди не запрошують.

Видання "Сьогодні" розповіло, що робити, якщо в роботі відмовили на підставі віку.

На ринку праці складається парадоксальна ситуація: роботодавці шукають молодих людей віком 25-30 років з великим досвідом роботи. Тих, хто старше 40, розглядають з небажанням. Граничний вік навіть вказують в описі вакансії.

Експерт з працевлаштування Тетяна Пашкіна підтверджує, що зараз роботодавці шукають молодих людей, у яких немає сімей і дітей. Вакансії для тих, хто старший 45 є, але їх мало. В основному, це керівники або різноробочі на не надто високо оплачуваних позиціях.

Що робити, якщо зіткнулися з дискримінацією за віком

Якщо є підозра, що на роботу не взяли саме через вік, потрібно написати звернення до державної служби з питань праці або звернутися до омбудсмена.

У такій ситуації людина пише звернення до потенційного роботодавця з проханням назвати причини відмови у працевлаштуванні. Якщо у відповіді буде зазначено, що причина — вік, то це явна дискримінація і привід звернутися до суду. Крім того, здобувач може підняти резонанс в соцмережах, наприклад у Facebook, тому що компанії зараз дуже дорожать своєю репутацією.

Як повідомляли Українські Новини, з початку дії карантину (З 12 березня по 31 липня 2020 року) статус безробітного отримали 395 тис. людей, були працевлаштовані 222 тис. громадян.

За прогнозом Кабміну, безробіття прогнозується у 2021-2023 роках на рівні відповідно - 9,2%, 8,5% і 8%.

 
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