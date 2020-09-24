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24 вересня 2020, четвер, 17:47 9
Судова влада 2020-09-24T17:55:26+03:00
Українські Новини
Печерський райсуд Києва визнав "Слугу народу" Потураєва винним в корупційному правопорушенні, – Портнов

Печерський райсуд Києва визнав "Слугу народу" Потураєва винним в корупційному правопорушенні, – Портнов

Павло Твердохліб
Корупція, Андрій Портнов, Слуга народу, Печерський райсуд Києва, Микита Потураєв
Микита Потураєв. Фото з відкритих джерел
Микита Потураєв. Фото з відкритих джерел

Юрист Андрій Портнов повідомив, що Печерський районний суд м. Києва визнав винним депутата Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Микиту Потураєва в корупційне правопорушенні та наклав штраф.

Про це юрист заявив на своєму Telegram-каналі.

"Герой Майдану та одночасно (народний) депутат (Микита) Потураєв визнаний сьогодні (24 вересня) винним Печерським (районним) судом Києва в корупційному правопорушенні та покараний штрафом. Депутат забув повідомити в декларації (про доходи), що купив собі автомобіль", - написав Портнов.

Крім того, юрист нагадав, що раніше Потураєв був відомий своєю орієнтацією на неурядові організації, що фінансуються з-за кордону, і пафосними висловюваннями про так звану Революції гідності.

"Однаковий та універсальний кінець майже кожного борця з корупцією і героя Майдану", - підкреслив Портнов.

Нагадаємо, 17 червня Рада призначила Потураєва головою парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. А 15 червня Потураєв вимагав посилити контроль над інтернет-ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов повідомив, що Печерський райсуд Києва викликав голову правління і засновника громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) Віталія Шабуніна за звинуваченням в корупції.

Також Портнов повідомив, що Приморський районний суд м. Одеси викликав праворадикала Сергія Стерненка, якого обвинувачюють в умисному вбивстві, за 4 іншими обвинуваченнями, а саме хуліганстві, райбойному нападі, викраденні людини, незаконному носіння вогнепальної зброї та пособництві в незаконному обігу наркотичних засобів.

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