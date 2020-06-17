Потураева от "Слуги народа" назначили председателем комитета по гуманитарной и информполитике

Верховная Рада назначила депутата Никиту Потураева (фракция "Слуга народа"), который потребовал ужесточить контроль над интернет-СМИ, председателем комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, Павла Сушко - заместителем председателя соответствующего комитета.

За принятие проекта постановления №3641 в целом проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что фракция "Слуга народа" в Раде на заседании фракции решила поддержать кандидатуру депутата от фракции "Слуга народа", замепредседателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Потураева на должность председателя комитета.

Как сообщали Українські Новини, 4 июня Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко, который был председателем данного комитета, в связи с его назначением в правительство министром культуры и информационной политики.



Ранее Потураев отказался называть сумму, которую получил за "продажу журналистов пачками".