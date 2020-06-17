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17 июня 2020, среда, 13:42 101
Верховная Рада и партии 2020-06-17T13:42:01+03:00
Українські Новини
Потураева от "Слуги народа" назначили председателем комитета по гуманитарной и информполитике

Потураева от "Слуги народа" назначили председателем комитета по гуманитарной и информполитике

Валерия Драгомирова
Никита Потураев, Павел Сушко, Комитет по гуманитарной и информполитке
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua

Верховная Рада назначила депутата Никиту Потураева (фракция "Слуга народа"), который потребовал ужесточить контроль над интернет-СМИ, председателем комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, Павла Сушко - заместителем председателя соответствующего комитета.

За принятие проекта постановления №3641 в целом проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что фракция "Слуга народа" в Раде на заседании фракции решила поддержать кандидатуру депутата от фракции "Слуга народа", замепредседателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Потураева на должность председателя комитета.

Как сообщали Українські Новини, 4 июня Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко, который был председателем данного комитета, в связи с его назначением в правительство министром культуры и информационной политики. 


Ранее Потураев отказался называть сумму, которую получил за "продажу журналистов пачками". 

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