"Слуга народа" Потураев потребовал ужесточить контроль над интернет-СМИ

В понедельник, 15 июня, в Раде началось обсуждение скандального законопроекта "О медиа" в рамках заседания подкомитета по вопросам информационной и гуманитарной политики, который Рада направила на повторное первое чтение. В обсуждении, помимо членов комитета, участвуют представители СМИ.

Об этом сообщает "Страна".

Ведет заседание нардеп Никита Потураев, который попал недавно скандал с заявлением, что он "покупал и продавал журналистов пачками". Также присутствует замглавы комитета Евгения Кравчук. Потураев сообщил, что завтра будет предварительное обсуждение на комитете, потом законопроект уже направят на первое чтение.

Потураев настаивает на необходимости урегулировать деятельность онлайн-медиа, так как сейчас, по мнению Потураева, интернет-СМИ имеют "несправедливые преференции" по сравнению с традиционными.

"Позиция комитета: медиа должны иметь регуляторы правила работы. Все медиа. Исключений быть не может ", - заявил Никита Потураев.

Отметим, что имеется в виду предоставление права Нацсовета по телевидению и радиовещанию блокировать контент интернет-СМИ. Эта скандальная норма заложена в законопроект.

Евгений Буцан, глава медиа-холдинга "Медиа Группа Украина" (принадлежит Ринату Ахметову), в ходе обсуждения предложил включить в перечень субъектов регулирования этого законопроекта YouTube и Facebook. И нерезидентов. Чтобы этот закон "регулировал деятельность не украинских СМИ, а украинского информпространства".

На это Потураев парировал, что член журналистского сообщества Буцан за ужесточение регулирования, а Потураев - против.

"Давайте не будить лихо. Я сторонник лайтового варианта", - заявил Потураев.

Правда, Федор Гречанинов, директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина", с ним не согласился.

Он считает, что нужно либо снижать регулирование для всех украинских субъектов медиа, либо включать в перечень субъектов, на которых будет распространяться действие закона о медиа, также такие западные площадки, как YouTube. Иначе, по словам Гречанинова, владельцы медиа просто начнут регистрировать их не в Украине, а где-то в офшорах, чтобы избегать ответственности. "Странная государственная политика в отношении к медиа получается", - прокомментировал Гречанинов.

После этого Потураев поменял свое мнение и предложил рабочей группе дописать в перечень субъектов, которые попадают под действия регулятора, иностранные интернет-площадки, включая тот же YouTube. Чтобы регулятор Нацрада могла поставить вопрос о блокировке и наложении штрафа.

"Я согласен и считаю, что это правильно. Чтобы регулятор мог использовать ту же процедуру для иностранных субъектов, что и для украинских", - сказал Потураев.

Отметим, что Потураев ведет обсуждение на русском. Глава подкомитета, вопреки правилам карантина, без медицинской маски. Периодически он кашляет, громко и раскатисто. В кулак, а не в локоть, игнорируя предписания Минздрава.

На обсуждении также присутствуют представители Нацсовета по телевидению и радиовещанию - секретарь Юрий Зиневич и начальник юридического управления Анна Литвищенко. Оба, к слову, тоже без масок.

Как сообщали Українські Новини, ранее гуманитарный комитет Верховной Рады вернул на доработку скандальный законопроект о медиа.

Тем временем, Офис представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дезира завил, что законопроект о медиа содержит инструменты цензуры.

Тем временем, в "Слуге народа" рассказали, есть ли ограничения для блогеров в скандальном законопроекте о медиа.