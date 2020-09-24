підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
24.09.20 10:00 Прес-конференція: "Електоральні настрої мешканців Дніпра, Харкова та Одеси"

  • Новини
  • Економіка
  • Платіжна безпеку. Як уберегти себе від шахрайства з банківськими картками
24 вересня 2020, четвер, 06:22 6
Економіка 2020-09-24T11:00:05+03:00
Українські Новини
Платіжна безпеку. Як уберегти себе від шахрайства з банківськими картками

Платіжна безпеку. Як уберегти себе від шахрайства з банківськими картками

Кира Молчанова
крадіжка, Шахрайські операції, Шахраї, банківська картка

В Україні шахраї придумують все нові способи, щоб дізнатися банківські дані людей та заволодіти їхніми коштами. Так, однією з найпоширеніших сфер шахрайства є телефонне, коли довірливих громадян намагаються обікрасти, випитавши конфіденційну інформацію. В освітньому проекті #ШахрайГудбай від Національного Банку України пояснюють елементарні правила шопінгу онлайн.

Шахраї прагнуть заволодіти пін-кодом картки або її CVV-номером - трьома цифрами на зворотному боці картки. Наприклад, вони можуть запитати ці дані при покупці якогось товару в інтернеті.

Не можна розголошувати всі реквізити платіжної картки. 16-значний номер картки - єдине, що ви можете повідомити за телефоном.

Цифри на зворотному боці потрібно тримати в секреті, як і одноразові паролі, які надсилає банк через мобільного оператора.

Щоб знати, що відбувається з картою, можна підключити SMS-інформування про операції. Крім того, на операції з платіжною карткою можна встановити ліміти.

Є ще один "лайфкак". Щоб не "світити" свій номер карти в відкритих джерелах, досить завести віртуальну карту для розрахунків в інтернеті. На неї потрібно перераховувати необхідну суму перед покупкою і розплачуватися вже з її допомогою.

Якщо клієнт все-таки розкрив дані картки на підозрілому сайті, то потрібно зателефонувати в банк за телефоном, вказаним на звороті картки.

Телефонне шахрайство - це вид шахрайства, коли шахрай телефонує і переконує жертву подати особисту, фінансову або конфіденційну інформацію або перевести гроші.

Шахраєві потрібна така інформація:

  • реквізити платіжної картки
  • паролі, коди банків і мобільних операторів
  • кодові слова
  • зняти ліміти з картки жертви
  • або переконати жертву здійснити переказ коштів на свою користь.

При цьому шахрай може представлятися ким завгодно: працівником банку, НБУ, Пенсійного фонду, Фіскальної служби, поліції, комунальних служб, мобільного оператора, покупцем товару і так далі.

Якщо людина намагається дізнатися термін дії картки, тризначний номер у неї на звороті, пароль або код, то краще за все буде перервати таку розмову.

На відео з #ШахрайГудбай Герона розповідає про найпростіші правила боротьби з картковими шахраями.

Українські Новини писали, що робити, якщо  колектори вимагають чужі кредити.

Раніше фахівці розповіли, як визначити, що квартира зацікавила грабіжників.

Більше новин про: крадіжка Шахрайські операції Шахраї банківська картка

Курс долара для платіжних карток зріс...
Після статті про операції турецької розвідки в Укр...
Експерти назвали найпопулярніші види мобільного ша...
Експерти розповіли, як протистояти "карантинним ша...
В Україні 3372 нових хворих. Одужала рекордна кількість людей
Сьогодні 197-й день карантину: які обмеження діють в "коронавірусних" зонах
Новини
Припинити відбілювання гітлерівський колаборантів, - ОПЗЖ обурилася рішенням суду по дивізії СС "Галичина" 10:59
У порту "Южний" буксир пошкодив танкер з великим вантажем аміаку на борту 10:31
В Україні від ускладнень коронавірусу померла дитина. Це другий випадок з початку епідемії 10:30
Поліція почала розслідувати погрози на адресу адвоката у справі символіки дивізії СС "Галичина" Браславської 10:08
Пробки в Києві. Карта: Google Maps
Київ скували масштабні ранкові пробки. Які вулиці найзавантаженіші 09:58
більше новин
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
більше новин
Долар трохи подешевшав: офіційний курс валют від НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok