Платіжна безпеку. Як уберегти себе від шахрайства з банківськими картками

В Україні шахраї придумують все нові способи, щоб дізнатися банківські дані людей та заволодіти їхніми коштами. Так, однією з найпоширеніших сфер шахрайства є телефонне, коли довірливих громадян намагаються обікрасти, випитавши конфіденційну інформацію. В освітньому проекті #ШахрайГудбай від Національного Банку України пояснюють елементарні правила шопінгу онлайн.

Шахраї прагнуть заволодіти пін-кодом картки або її CVV-номером - трьома цифрами на зворотному боці картки. Наприклад, вони можуть запитати ці дані при покупці якогось товару в інтернеті.

Не можна розголошувати всі реквізити платіжної картки. 16-значний номер картки - єдине, що ви можете повідомити за телефоном.

Цифри на зворотному боці потрібно тримати в секреті, як і одноразові паролі, які надсилає банк через мобільного оператора.

Щоб знати, що відбувається з картою, можна підключити SMS-інформування про операції. Крім того, на операції з платіжною карткою можна встановити ліміти.

Є ще один "лайфкак". Щоб не "світити" свій номер карти в відкритих джерелах, досить завести віртуальну карту для розрахунків в інтернеті. На неї потрібно перераховувати необхідну суму перед покупкою і розплачуватися вже з її допомогою.

Якщо клієнт все-таки розкрив дані картки на підозрілому сайті, то потрібно зателефонувати в банк за телефоном, вказаним на звороті картки.

Телефонне шахрайство - це вид шахрайства, коли шахрай телефонує і переконує жертву подати особисту, фінансову або конфіденційну інформацію або перевести гроші.

Шахраєві потрібна така інформація:

реквізити платіжної картки

паролі, коди банків і мобільних операторів

кодові слова

зняти ліміти з картки жертви

або переконати жертву здійснити переказ коштів на свою користь.

При цьому шахрай може представлятися ким завгодно: працівником банку, НБУ, Пенсійного фонду, Фіскальної служби, поліції, комунальних служб, мобільного оператора, покупцем товару і так далі.

Якщо людина намагається дізнатися термін дії картки, тризначний номер у неї на звороті, пароль або код, то краще за все буде перервати таку розмову.

На відео з #ШахрайГудбай Герона розповідає про найпростіші правила боротьби з картковими шахраями.

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