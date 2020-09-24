підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
24 вересня 2020, четвер, 15:31 5
Президент 2020-09-24T16:15:01+03:00
Українські Новини
Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" готується на найближчий час, - Зеленський

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" готується на найближчий час, - Зеленський

Елена Новикова
Володимир Зеленський, нормандський формат, Нормандська четвірка
Володимир Зеленський Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на четвер дата не визначена, але зустріч зовнішньополітичних радників лідерів кран "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) готується на найближчий час.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, на спільному брифінгу з президентом Словаччини Зузанною Чапутовою під час офіційного візиту до Братислави, передають Українські Новини.

"Скажу щиро, що ми чекаємо цю зустріч. Зустріч радників - це не просто приїхали серйозні люди про щось поговорити. Нам потрібна зустріч, за якої був би результат. Коли зустрічалися радники, а потім була зустріч лідерів "нормандської четвірки", то крім режиму тиші ми бачили повернення 140 полонених живими додому. Я не знаю, коли буде ця зустріч. У мене є інформація, що вона готується найближчим часом" , - сказав він.

Зеленський додав, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" має відбутися після результативної зустрічі радників.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), призначену на 28 серпня в Парижі, скасована.

Більше новин про: Володимир Зеленський нормандський формат Нормандська четвірка

Аграрії втратили 6,5 млрд гривень через посуху
За серпень Зеленський заробив "голу" ставку в 28 тисяч гривень
Новини
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Українців закликають до онлайн-реєстрації перед походом у гори 16:36
Україна попросила Білорусь перенести форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка на 2021 16:28
Аграрії втратили 6,5 млрд гривень через посуху 16:15
Дія Сity стане фундаментом екосистеми для створення української економіки знань, — Олександр Борняков 15:54
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
більше новин
Україна попросила Білорусь перенести форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка на 2021
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok