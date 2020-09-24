Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" готується на найближчий час, - Зеленський

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, на спільному брифінгу з президентом Словаччини Зузанною Чапутовою під час офіційного візиту до Братислави, передають Українські Новини.

"Скажу щиро, що ми чекаємо цю зустріч. Зустріч радників - це не просто приїхали серйозні люди про щось поговорити. Нам потрібна зустріч, за якої був би результат. Коли зустрічалися радники, а потім була зустріч лідерів "нормандської четвірки", то крім режиму тиші ми бачили повернення 140 полонених живими додому. Я не знаю, коли буде ця зустріч. У мене є інформація, що вона готується найближчим часом" , - сказав він.

Зеленський додав, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" має відбутися після результативної зустрічі радників.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), призначену на 28 серпня в Парижі, скасована.

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