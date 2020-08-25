Зустріч радників "нормандської четвірки" скасована, - ЗМІ

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), призначена на 28 серпня в Парижі , скасована. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.

Раніше всі сторони - Україна, РФ, Німеччина і Франція - говорили, що йде підготовка до зустрічі. Зокрема, президент Володимир Зеленський підтвердив дату зустрічі радників "нормандської четвірки".

Як повідомляли Українські Новини, 9 липня політрадник президента Росії Володимира Путіна, заступник керівника його Адміністрації Дмитро Козак заявив, що не бачить підстав для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в доступній для огляду перспективі при поточній позиції України.

Крім того, Єрмак і Рєзніков літали до Франції обговорити нормандський формат.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з політичними радниками лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) повинна відбутися після спаду епідемії коронавірусної інфекції COVID-19.

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