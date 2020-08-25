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25 серпня 2020, вівторок, 16:00 6
Зовнішня політика 2020-08-25T17:01:24+03:00
Українські Новини
Зустріч радників "нормандської четвірки" скасована, - ЗМІ

Зустріч радників "нормандської четвірки" скасована, - ЗМІ

Елена Новикова
війна на Донбасі, нормандський формат, переговори щодо Донбасу, Нормандська четвірка, Нормандська зустріч
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), призначена на 28 серпня в Парижі, скасована. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.

Раніше всі сторони - Україна, РФ, Німеччина і Франція - говорили, що йде підготовка до зустрічі. Зокрема, президент Володимир Зеленський підтвердив дату зустрічі радників "нормандської четвірки".

Як повідомляли Українські Новини, 9 липня політрадник президента Росії Володимира Путіна, заступник керівника його Адміністрації Дмитро Козак заявив, що  не бачить підстав для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату"  в доступній для огляду перспективі при поточній позиції України.

Крім того, Єрмак і Рєзніков літали до Франції  обговорити нормандський формат.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що  зустріч з політичними радниками лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) повинна відбутися після спаду епідемії коронавірусної інфекції COVID-19.

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