Єрмак прогнозує зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" до 10 вересня

Тоді як в Росії заявили, що не знають про зустріч нормандського формату в вересні, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прогнозує зустріч зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) до 10 вересня.

Про це він повідомив журналістам під час поїздки з президентом Володимиром Зеленським до Дніпропетровської області, передають Українські Новини.

"Сьогодні обговорюються дати — це перші числа вересня. Я думаю, до 10 вересня ця зустріч відбудеться", — сказав він.

Раніше зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" була запланована на 28 серпня, проте 25 серпня Офіс Президента повідомив, що зустріч переноситься в зв'язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Макрона Еммануеля Бонна.

Як повідомляли Українськi Новини, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас допускають зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" у вересні, їй повинна передувати зустріч радників лідерів країн "нормандського формату".

Пресслужба Зеленського також повідомила, що Україна підтримує німецьку позицію, що саміт лідерів країн "нормандського формату" повинен відбутися в кінці вересня.

Також в ЗМІ зазначили, що зустріч радників "нормандської четвірки" скасована.

А 9 липня політрадник Президента Росії Володимира Путіна, заступник керівника його Адміністрації Дмитро Козак заявив, що не бачить підстав для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в доступній для огляду перспективі при поточній позиції України.

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