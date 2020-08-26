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26 серпня 2020, середа, 12:50 9
Зовнішня політика 2020-08-26T14:00:04+03:00
Українські Новини
Єрмак прогнозує зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" до 10 вересня

Єрмак прогнозує зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" до 10 вересня

Анна Рудык
Андрій Єрмак, Офіс президента, зустріч нормандської четвірки
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info

Тоді як в Росії заявили, що не знають про зустріч нормандського формату в вересні, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прогнозує зустріч зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) до 10 вересня.

Про це він повідомив журналістам під час поїздки з президентом Володимиром Зеленським до Дніпропетровської області, передають Українські Новини.

"Сьогодні обговорюються дати — це перші числа вересня. Я думаю, до 10 вересня ця зустріч відбудеться", — сказав він.

Раніше зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" була запланована на 28 серпня, проте 25 серпня Офіс Президента повідомив, що зустріч переноситься в зв'язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Макрона Еммануеля Бонна.

Як повідомляли Українськi Новини, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас допускають зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" у вересні, їй повинна передувати зустріч радників лідерів країн "нормандського формату".

Пресслужба Зеленського також повідомила, що Україна підтримує німецьку позицію, що саміт лідерів країн "нормандського формату" повинен відбутися в кінці вересня.

Також в ЗМІ зазначили, що зустріч радників "нормандської четвірки" скасована.

А 9 липня політрадник Президента Росії Володимира Путіна, заступник керівника його Адміністрації Дмитро Козак заявив, що  не бачить підстав для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в доступній для огляду перспективі при поточній позиції України.

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