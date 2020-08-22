Зустріч радників лідерів "нормандського формату" відбудеться 28 серпня

Поки у Росії не бачать підстав для нормандської зустрічі в серпні, Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) заплановано на 28 серпня.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Домовилися про зустріч радників "нормандського формату". Домовилися на кінець серпня, на 28 число", - сказав він.

Зеленський вважає, що після цього також має бути проведено зустріч міністрів закордонних справ і лідерів четвірки.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня політрадники лідерів країн "нормандського формату" провели зустріч в Берліні, Німеччина.

9 липня політрадник Президента Росії Володимира Путіна, заступник керівника його Адміністрації Дмитро Козак заявив, що не бачить підстав для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в осяжній перспективі при поточній позиції України.

Козак також назвав анекдотичною пропозицію України вести переговори з призначеними нею до складу своєї делегації в ТКГ представниками Донбасу.

Українська делегація в ТКГ залучила до роботи на постійній основі як представників окремих районів Донецької та Луганської областей журналістів Дениса Казанського і Сергія Гармаша, юриста Вадима Горана і лікаря Костянтина Лібстера.

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