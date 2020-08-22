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22 серпня 2020, субота, 13:55 8
Політика 2020-08-22T14:01:35+03:00
Українські Новини
Зустріч радників лідерів "нормандського формату" відбудеться 28 серпня

Зустріч радників лідерів "нормандського формату" відбудеться 28 серпня

Ольга Фандорина
війна на Донбасі, нормандський формат, Нормандська четвірка, Нормандська зустріч
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua

Поки у Росії не бачать підстав для нормандської зустрічі в серпні, Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) заплановано на 28 серпня.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Домовилися про зустріч радників "нормандського формату". Домовилися на кінець серпня, на 28 число", - сказав він.

Зеленський вважає, що після цього також має бути проведено зустріч міністрів закордонних справ і лідерів четвірки.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня політрадники лідерів країн "нормандського формату" провели зустріч в Берліні, Німеччина.

9 липня політрадник Президента Росії Володимира Путіна, заступник керівника його Адміністрації Дмитро Козак заявив, що не бачить підстав для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в осяжній перспективі при поточній позиції України.

Козак також назвав анекдотичною пропозицію України вести переговори з призначеними нею до складу своєї делегації в ТКГ представниками Донбасу.

Українська делегація в ТКГ залучила до роботи на постійній основі як представників окремих районів Донецької та Луганської областей журналістів Дениса Казанського і Сергія Гармаша, юриста Вадима Горана і лікаря Костянтина Лібстера.

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